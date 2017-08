El Funebrero se quedó con el segundo ascenso tras igualar 1-1 con Argentinos Juniors y aprovechar que Guillermo Brown de Puerto Madryn no pudo con Boca Unidos. En tanto, el elenco santiagueño descendió luego de su derrota ante All Boys. El "eterno" campeonato 2016/17 del Nacional B llegó el domingo a su fin, en una jornada que definió el segundo ascenso y también el cuarto descenso. Así, el que festejó en grande fue Chacarita, que cerró su regreso a Primera División; mientras que la decepción se la llevó Central Córdoba de Santiago del Estero, que descendió y retornará al Torneo Federal A. El Funebrero pudo celebrar porque igualó 1-1 con Argentinos Juniors como local, pero, sobre todo, porque Guillermo Brown no pasó del 0-0 frente a Boca Unidos en Puerto Madryn. De esta manera, el equipo dirigido por Walter Coyette acompañará a Argentinos Juniors en la temporada debut de la Súperliga del fútbol argentino. La contracara del domingo fue Central Córdoba, que cayó derrotado 2-1 por All Boys en su visita a Floresta y, de esa manera, quedó condenado al descenso. Igualmente, la victoria tampoco le habría alcanzado porque Estudiantes de San Luis empató con Los Andes. Así, al igual que Atlético Paraná, Crucero del Norte y Douglas Haig, el equipo de Santiago del Estero jugará la próxima temporada en el Federal A. La última fecha de este campeonato del Nacional B arrojó los siguientes resultados: Ferro Carril Oeste 0-0 Almagro; Villa Dálmine 2-0 Flandria; San Martín (T) 2-0 Nueva Chicago; Brown (A) 1-0 Independiente Rivadavia; Crucero del Norte 0-3 Gimnasia (J); Douglas Haig 0-1 Juventud Unida (G); Guillermo Brown 0-0 Boca Unidos; Chacarita 1-1 Argentinos Jrs; Estudiantes (SL) 1-1 Los Andes; All Boys 2-1 Central Córdoba (SdE). Con estos resultados, Villa Dálmine terminó igualado en la 20ª posición del campeonato con Boca Unidos de Corrientes, mientras que en la Tabla de los Promedios finalizó en el 12º lugar. De esta manera, la próxima temporada del Nacional comenzará 11º en los Promedios, quedando por debajo del Violeta seis equipos con registro y también los ocho que se suman a la divisional: los cuatro descendidos de Primera División, Sarmiento de Junín, Atlético Rafaela, Quilmes y Aldosivi; y los ascendidos Agropecuario de Carlos Casares, Mitre de Santiago del Estero, Deportivo Morón y el que resulte ganador de la final que se suspendió el domingo entre Deportivo Riestra y Comunicaciones (cuando faltaban los cinco minutos de adición, Riestra ganaba 2-0 y estaba consiguiendo el ascenso, pero el partido debió suspenderse por invasión del campo de juego de hombres identificado con el club del Bajo Flores).

CHACARITA DESCENDIÓ DE PRIMERA EN 2010 Y DOS AÑOS DESPUÉS BAJÓ A PRIMERA B. EN 2014 SUBIÓ OTRA VEZ AL NACIONAL B Y EL DOMINGO, VOLVIÓ A PRIMERA DIVISIÓN.

Impresionante esta foto del festejo de @ChacaOficial, que volvió a Primera. #Chacarita pic.twitter.com/W4W85S5qf0 — #AzzaroAlHorno ???? (@FlavioAzzaro) 1 de agosto de 2017 Chacarita volvió a primera !!!

Felicitaciones para mi club de corazón !!! pic.twitter.com/pwDL8grK4h — ????? ??? (@chacarita151) 1 de agosto de 2017 Un 30/07/2017, después de más de 7 años, #Chacarita volvió a #PrimeraDivisión.#NosVieronVolver #ChacaDePrimera ???? pic.twitter.com/aMij3b8tld — Chacarita Juniors (@AlmaFunebrera) 31 de julio de 2017 #Chacarita volvió a Primera.

VOLVIMOS!!!!#VamosChaca pic.twitter.com/A8uwmE9w7X — Los Funebreros (@Los_Funebreros) 31 de julio de 2017

Nacional B:

Chacarita volvió a Primera División; Central Córdoba (Sde), al Federal A

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: