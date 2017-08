Brigada Canina de Rescate K9 de Campana colaboró en la búsqueda de una persona en Uruguay

FRANCISCO GERBER Y CELESTE BOUCIGUEZ NOS VISITARON EN NUESTRA REDACCIÓN.

Integrantes del equipo junto con la perra Jana viajaron y participaron por primera vez de un operativo fuera del país. "La capacidad de un perro entrenado no se puede explicar. Nosotros mismos nos sorprendemos día a día", le aseguró Francisco Gerber a La Auténtica Defensa. Hace diez días las autoridades uruguayas solicitaron la colaboración de la Brigada Canina de Rescate K9 en la búsqueda de un hombre desaparecido en las aguas del Río Negro, hecho que marcó su primer operativo realizado fuera del país. El grupo de K9 está formado por 15 personas, de las cuales participaron 5 participaron durante 4 días en la intensa búsqueda. "Por las declaraciones e hipótesis que hay, la persona está desaparecida por inmersión o ahogada en el río. Se rastrilló toda la costa y se trabajó en embarcación con la perra", detalló Francisco "Pancho" Gerber a LAD. "La investigación sigue y no sabemos si tenemos que volver", agregó. El equipo ya había estado en el exterior pero realizando capacitaciones y simulacros en Uruguay y también Chile. En paralelo, la brigada realiza otros operativos que la mantienen ocupada. El jueves por la mañana viajaron a la ciudad vecina de Zárate en busca de una señora mayor de 80 años que está desaparecida hace una semana. Luego tuvieron otra misión un poco más lejos, en Esteban Echeverría, siguiendo el rastro de un abuelo de 75 años desaparecido desde el 27 de abril. "Institucionalmente desde que nacimos en Campana crecimos muchísimo. Mucha gente se sorprende, otros no nos conocen. La situación lamentablemente en Argentina es crítica, los números son alarmantes. Desaparecen 3 o 4 chicas, solamente mujeres en todo el país, por día. Nosotros trabajamos dos o tres veces por semana en una búsqueda", enfatiza Pancho. Jana, la perra, protagonista de todos los rescates, tiene tres años y medio. "Vive con nosotros, es parte de la institución", dice Pancho. Desde los dos años está con la Brigada y ha participado en más de 70 operativos. "Hicimos todos los papales, los pasos legales que hay que cumplir para el traslado de la perra a Uruguay. Se planifica previo a intervenir los días que se va a estar y qué es lo que se va hacer", detalla. "La capacidad de un perro entrenado no se puede explicar. Por ahí viéndolo te das cuenta. Nosotros mismo nos sorprendemos día a día. En nuestro caso, la perra busca un olor genérico en el aire. Son partículas que están volando por el viento. La perra la olfatea y llega al foco central que puede ser la persona o restos humanos. Nos indica que encontró lo que estaba buscando", explica. Para solventar gastos de uniforme y viajes realizan empanadas, rifas y diferentes eventos. "Empezamos la campaña de socios hace unos meses. Cualquiera se puede comunicar con nosotros a través del Facebook: Búsqueda Rescate Knine Campana", cuenta Celeste Bouciguez, otra integrante del grupo. Pancho destaca el trabajo en equipo que en la ciudad desarrollan junto a la Secretaría de Preveción Ciudadana, Policía Local, Defensa Civil y el Centro de Monitoreo (CIMOPU). "Se coordina y se llega al objetivo. Hasta el momento hemos tenido mucho éxito. De los errores trabajamos para no volver a repetirlos. Nunca se deja de aprender, de las capacitaciones y de los operativos se va modificando la manera de trabajar. Está bueno encontrar una persona con vida, pero también lo es recuperar un cuerpo para darles tranquilidad a los familiares", concluyó.

Se rastrilló toda la costa y se trabajó en embarcación con la perra", detalló Francisco "Pancho" Gerber





El grupo de K9 está formado por 15 personas.

Brigada Canina de Rescate K9 de Campana colaboró en la búsqueda de una persona en Uruguay

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: