El jugador se lo comunicó ayer a la Comisión Directiva. Según explicaron desde el club, "Pastel" señaló que su decisión "no pasa por lo económico", sino por la necesidad de "un cambio de aire". Podría continuar su carrera en Los Andes. En un campeonato muy difícil para Villa Dálmine, pocos jugadores supieron ganarse o sostener el cariño de los simpatizantes. Uno de ellos, sin dudas, fue Ezequiel Cérica, quien a fuerza de entrega, voluntad y goles se transformó en uno de los futbolistas preferidos de la parcialidad Violeta. Y la dirigencia del club también lo consideró así. Por eso no dudó en realizarle una oferta superadora para que siga en la institución la próxima temporada. Sin embargo, ese interés no terminó siendo correspondido por "Pastel", quien ayer le informó a la Comisión Directiva su decisión de continuar su carrera en otro destino. "El delantero Ezequiel Cérica le comunicó a la Comisión Directiva su decisión de no continuar en Villa Dálmine. El jugador manifestó que esta decisión "no pasa por lo económico", sino que en este momento de su carrera considera conveniente "un cambio de aire". Así, a pesar del deseo de poder contar con el jugador para los próximos desafíos, desde la institución no queda más que despedirlo con el mismo afecto que supo ganarse entre los simpatizantes de Villa Dálmine en estos tres años juntos", fue el comunicado que difundió la institución Violeta para informar la situación. Aunque la realidad es que la decisión no sorprendió en Mitre y Puccini. Y tampoco a los simpatizantes. Todos advirtieron en los últimos gestos y las últimas declaraciones del jugador su futuro. Pero, como había recibido una propuesta interesante desde lo económico de parte de Villa Dálmine, "Pastel" terminó pidiendo unos días más para informar una resolución que ya había dejado entrever en la conferencia de prensa posterior al partido con Flandria. En ese contexto el pasado viernes y consultado por La Auténtica Defensa sobre qué le dejaba Villa Dálmine en lo personal, Cérica trató de explicarlo hasta que la emoción no le permitió seguir hablando: "Me emocioné mucho, la gente me trató muy bien, siempre me apoyó, me alentó y, bueno, a veces uno se encariña y… nada…", dijo antes de quebrarse y pedir disculpas por no poder seguir en lo que fueron sus últimas palabras como jugador Violeta. Su futuro parece estar en Los Andes, donde ya asumió Sergio Rondina, el entrenador que lo acercó a Campana y que estaría tratando de reunir, ahora en Lomas de Zamora, a varios jugadores que ya dirigió en Villa Dálmine. Es que además de "Pastel", en el Milrayitas también suenan Matías Valdez, Nicolás Álvarez y Gabriel Sanabria como posibles incorporaciones. Con esta decisión, Cérica le pone final a una campaña de tres años en el Violeta. Su debut fue el 8 de agosto de 2014, como titular y con gol, en la victoria 2-1 sobre Almirante Brown en Isidro Casanova. De allí en adelante, sumó un total de 108 partidos y 25 goles con la camiseta de Villa Dálmine. Sin embargo, el recuerdo que deja va más allá de esos números: queda su entrega, su humildad y, también, aquel "zapatazo" que el 8 de diciembre de 2014, en cancha de Tristan Suárez, se convirtió en el gol que marcó el histórico ascenso al Nacional B.

La última imagen de Cérica con la camiseta de Villa Dálmine, el pasado viernes, cuando se retiraba del campo de juego de Mitre y Puccini.





EN TRES AÑOS EN CAMPANA, "PASTELITO" DISPUTÓ 108 PARTIDOS CON LA CAMISETA VIOLETA Y CONVIRTIÓ 25 GOLES.

#FútbolProfesional | El delantero Ezequiel Cérica le informó a la CD que no seguirá en Villa Dálmine. El comunicado: https://t.co/6vwr5ejPcD pic.twitter.com/U8tANyup5B — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 1 de agosto de 2017

El adiós de ”pastel”: Cérica no continuará en Villa Dálmine

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: