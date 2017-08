La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 02/ago/2017 Pedro Orquiguil:

Así lo aseguró el precandidato a concejal por Vamos Campana en Unidad Ciudadana. "Estamos muy contentos de cómo nos recibe la gente en cada lugar que vamos", contó. Pedro Orquiguil, precandidato a concejal por Vamos Campana en Unidad Ciudadana, el único frente que tendrá internas en nuestra ciudad en las próximas elecciones Primarias, aseguró que desde su espacio buscan "representar a todos los vecinos de nuestra ciudad y no a un sector determinado". En ese sentido señaló: "No tentemos el aparato gremial ni el de La Cámpora, pero tenemos el acompañamiento de los vecinos". Y explicó: "La organización kirchnerista La Cámpora apoya la lista del Dr. (Rubén) Romano, tal como lo señaló Máximo Kirchner, junto con gremios como la UOM y la UOCRA". "Me parece muy bien", agregó, al tiempo que indicó: "Nuestro espacio busca representar a todos los vecinos de nuestra ciudad y no a un sector determinado". Y en esa línea remarcó que Vamos Campana en Unidad Ciudadana "está más allá de una discusión política interna". "Está en la construcción de propuestas serias y realizables para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Campana. Somos un proyecto local dentro de un proyecto Nacional y popular que propugna una mayor participación del Estado en políticas públicas, sociales y económicas", explicó Orquiguil. Por otro lado, señaló que diariamente "se suman a nuestra propuesta vecinos para brindar su apoyo y su trabajo desinteresa-damente". "Estamos muy contentos de cómo nos recibe la gente en cada lugar que vamos", dijo y agregó que "muchos vecinos transmiten propuestas nuevas basadas en sus vivencias territoriales". También consideró que el espacio que encabeza Alejo Sarna está formado por una "juventud comprometida que aprendió que la única manera de construir política es escuchando al vecino y estando a su lado". "Vamos hacia donde ellos viven y no esperamos que ellos vengan a donde nosotros estamos", sostuvo. "No hay experiencia posible que se pueda transmitir si no hay vocación y militancia política. Este equipo la tiene", añadió. "Privilegiamos el trabajo en equipo, porque de nada serviría tener un buen director si los músicos no acompañan", concluyó Orquiguil respecto al modo de trabajo.



