El volante campanense jugará la próxima temporada en la Segunda División del futbol español tras ser cedido a préstamo por River. El campanense Joaquín Arzura (24 años) ya es oficialmente incorporación de Osasuna, equipo de la Segunda División del fútbol español, a donde llega a préstamo luego de no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en River Plate. Durante la conferencia de prensa de presentación en la institución navarra, el volante explicó que tenía ofertas de equipos argentinos (Newell´s y Huracán), pero que optó por Osasuna porque le tentaba "la idea de pegar el salto a Europa y crecer como jugador". "Es una motivación muy grande estar en la antesala de la mejor liga del mundo", remarcó. "La idea es venir, crecer, quedarme y hacer todo para ayudar a que Osasuna esté en Primera División", señaló quien se definió como un jugador "muy temperamental". Arzura destacó también que Osasuna es "un club conocido, con historia", que ha estado "muchos años" en Primera División y su llegada a él le supone "un cambio enorme" ya que nunca antes había salido de Argentina. El campanense comenzó a jugar en Villa Dálmine, pero cuando transitaba las divisiones juveniles pasó a Tigre, club con el que debutó en Primera División. Tras recibir convocatorias para la Selección Argentina Sub 20 y mostrar interesantes rendimientos en el club de Victoria, fue incorporado por River Plate, donde no encontró la continuidad deseada y quedó relegado en la consideración de Marcelo Gallardo. Así, lo más destacado de su último año fue ser parte de la Selección Argentina Sub 23 que disputó los Juegos Olímpicos y también un gol que le marcó a Unión de Santa Fe por Copa Argentina.



Joaquín Arzura fue presentado en el Osasuna de España

