Llamativo incendio de un auto en las inmediaciones de Las Acacias

Se trataba de un Alfa Romeo 145 que no tenía patente y del que no se hallaron responsables. Las llamas, de magnitud, fueron controladas por Bomberos Voluntarios. Personal de Bomberos Voluntarios Campana debió intervenir anoche en el incendio de un automóvil que generó llamas de magnitud, las cuales fueron controladas por los servidores públicos que asistieron en el Móvil 38. El hecho ocurrió a las 23 horas, sobre una de las banquinas de Ruta 6, en las inmediaciones del barrio Las Acacias (a metros de la pasarela). Según trascendió, se trataba de un automóvil Alfa Romeo 145 del tipo familiar que no poseía chapas patente ni del cual se hallaron responsables en el lugar. Por ello, a última hora de ayer no se había podido establecer todavía si poseía pedido de secuestro ni su procedencia. En el lugar se hizo presente también el móvil de Zona 7 del Comando de Patrulla Campana, que asistió a los bomberos en su labor.

#Ahora se incendió un Alfa Romeo 145 en ruta 6 altura Ascasubi, atrás de Las Acacias sentido a rotonda. Bomberos móvil 38. Comando zona 7
#Dato VIDEO incendio de un Alfa Romeo 145 en ruta 6 detrás de barrio Las Acacias

