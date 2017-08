La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 03/ago/2017 ”Pueblo a pueblo”, un programa que no vende fruta











PATRIA GRANDE CAMPANA YA RECIBIÓ 100 PEDIDOS PARA LA PRUEBA PILOTO DEL SÁBADO

Se trata de una iniciativa de Patria Grande que en La Plata ha permitido enlazar de forma directa a productores y consumidores de frutas y verduras, reduciendo los precios. Este sábado arranca la prueba piloto en Campana. Patria Grande comenzó a implementar en la ciudad un sistema de compra-venta directa de bolsones de frutas y verduras con el objetivo de acercar a productores y vendedores prescindiendo de intermediarios que encarecen los precios. La iniciativa piloto se enmarca en el programa "Pueblo a Pueblo" que el partido lleva a cabo junto con el Movimiento de Pequeños Productores (MPP) del cinturón frutihortícola de La Plata y que, en poco tiempo, ha demostrado ser un existo al margen de las grandes cadenas de distribución de productos alimenticios. En nuestra ciudad, los militantes de Patria Grande se pusieron en contacto con una cooperativa de productores de Escobar: la idea es traer desde la vecina ciudad bolsones de 5 kilos de vegetales de estación a pedido cada dos semanas. El valor es de $130. "Buscamos una relación directa entre productor-consumidor, eliminando los intermediarios que solo aumentan el precio final del bien", explicó Mauricio Villanueva en diálogo con LAD. "Para la primera entrega, que la realizaremos este sábado en nuestro local Eduardo Galeano de avenida Varela 531, ya tenemos 100 encargues", afirmó. El programa Pueblo a Pueblo facilita que los productores incrementen su margen de ganancia y, a la vez, que los consumidores disminuyan el precio de compra, eliminando los agentes de acopiamiento, distribución y reventa. Además, las cooperativas involucradas hacen un fuerte hincapié en la producción orgánica de sus productos, reduciendo el uso de agroquímicos y promoviendo nuevas técnicas de cultivo amigables con el medioambiente y la salud. Villanueva señaló que en La Plata los productores adheridos pasaron de los 50 a los 400, con un radio de acción que abarca inclusive hasta los partidos de San Isidro y Vicente López. En ese sentido, el militante de Patria Grande local expresó su deseo de, a futuro, poder conformar "Pueblo a Pueblo Zona Norte" en el que estén integrados todas las ciudades de la zona. "Para nosotros no hay ningún tipo de ganancia, es todo un laburo político", remarcó. Para solicitar bolsones de frutas y verduras, se debe escribir a puebloapueblocampana@gmail.com

”Pueblo a pueblo”, un programa que no vende fruta

