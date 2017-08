P U B L I C



Una pareja y su bebé lo perdieron todo en el siniestro, pero encontraron rápida ayuda en la solidaridad de vecinos. En la madrugada de ayer, alrededor de las 4.30, personal de Bomberos Voluntarios debieron asistir al barrio San Cayetano para sofocar el incendio de una vivienda ubicada en la calle Ugartemendia al 300. En dicho domicilio vivía una pareja con un bebé de un año, que afortunadamente no resultaron heridos, aunque, producto del siniestro, perdieron prácticamente todas sus pertenencias. Fue entonces que, consumado el hecho y a partir de publicaciones en las redes sociales, volvió a aflorar la solidaridad de vecinos de la ciudad, quienes aportaron diferentes elementos como frazadas y ropa de abrigo para colaborar con la familia. "Me desperté con una noticia muy triste y me acuesto muy contenta e inmensamente agradecida. Jamás pensé conocer gente tan caritativa y con un corazón tan noble. Mil y mil gracias a todas las personas que colaboraron, así sea en lo más mínimo. Claro que queda mucho por hacer, pero la generosidad que tuvieron conmigo y mi familia no tiene precio. Hay una gran verdad y es que entre los mismos vecinos de la ciudad nos damos una mano el uno al otro cuando nos necesitamos. Agradecida de por vida", contó anoche a través de Facebook la hermana del damnificado.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.

Incendio en una casa del barrio San Cayetano

