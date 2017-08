La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 03/ago/2017 Mario Cafiero visitó nuestra ciudad para respaldar la lista de Carlos Fornarini







El candidato a Diputado Nacional fue muy crítico de la política económica del gobierno de Cambiemos. Además, le pidió "autocrítica" al kirchnerismo. Y se animó a vaticinar que el Frente Creo será "la gran sorpresa" de las Primarias. En plena campaña rumbo a las Elecciones Primarias del próximo 13 de agosto, el precandidato a diputado nacional por el Frente Creo, Mario Cafiero, visitó ayer nuestra ciudad para brindarle su apoyo a la lista local que encabeza Carlos Fornarini y, también, para difundir la postura de este espacio político que tiene como principal figura a Fernando "Pino" Solanas, precandidato a Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires. Cafiero llegó acompañado de la precandidata a Senadora Provincial Marina Cassese. Y fue recibido con agradecimiento por Fornarini: "Me siento muy orgulloso que dos figuras como ellos vengan a respaldar a este grupo de vecinos que intentamos ingresar a la política", resaltó el precandidato a concejal. "Somos, fundamentalmente, listas armadas por vecinos que quieren involucrarse en la política para cambiarla; no para aprovecharse de la política", explicó Cafiero en ese sentido, antes de resaltar que el Frente Creo rescata "la honestidad y la transparencia de sus figuras, algo muy importante en la política de hoy, donde la corrupción es una sospecha generalizada". "Sabemos que somos nuevos, que hay otros aparatos más grandes, pero creemos que vamos a ser la gran sorpresa de la elección", se animó a vaticinar el precandidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires $25 MILLONES POR HORA Luego de la introducción, Cafiero se metió de lleno en el tema que se llevó gran parte de la conferencia de prensa que brindó en el local partidario de la calle Belgrano: la situación económica-financiera del país. "La Argentina puede cambiar, porque el mundo está cambiando. Los países ahora buscan políticas económicas de mayor protección, de defender sus recursos. Se acabó esto de la globalización y de abrirse. En ese sentido, el presidente (Mauricio) Macri atrasa y no entiende que el mundo está cambiando. Y nosotros creemos que tenemos que defender el trabajo, que no puede haber más cierre de fábricas, que tenemos que poner en marcha el aparato productivo del país y que para ello se tiene que acabar este negocio financiero que nos mete el Presidente del Banco Central. Ahí se nos está yendo una cifra escandalosa en materia de gastos en intereses: el Banco Central gasta 25 millones de pesos por hora para financiar esta tasa de interés", explicó Cafiero. "Se está privilegiando la especulación y no hay aliciente a la producción y el trabajo", agregó, al tiempo que pidió sincerar el "retraso cambiario" y buscar una solución que no sea "la devaluación como la que hizo Macri". "La preocupación del trabajo está: estamos viendo cómo crece la desocupación. Y eso es gravísimo. Le estamos fallando a nuestros jóvenes en darles un proyecto de país que los vuelva a enamorar de la Argentina", señaló más adelante. Y en ese sentido pidió medidas que favorezcan a la empresa argentina, a la que consideró "agobiada por los impuestos y por la tasa de interés por las nubes". "Por eso Pino Solanas trae un tema que es clave: hay que sentarse a concertar", remarcó. LA COPARTICIPACIÓN BONAERENSE En cuanto a la provincia de Buenos Aires, Cafiero hizo hincapié en que "la principal provincia argentina, hace muchísimos años que viene siendo castigada financiera e impositivamente" y que presenta "el gasto per cápita más bajo del país". "O sea: a pesar de ser la provincia más rica, somos los más pobres en gastos por individuo -continuó-. Y somos los que más aportamos y los que menos recibimos en contraprestación en servicios públicos. Por eso hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas de la provincia para que nos juntemos a pedir lo que nos corresponde y decirle a la gobernadora Vidal que esto no se consigue yendo a la Justicia a reclamar la actualización del Fondo del Conurbano: hay que ir a reclamar ese 15% de precoparticipación que Macri sigue reteniéndole ilegalmente a la Provincia. No podemos resolver los problemas de los vecinos sin recursos. Y esos recursos se los tenemos que reclamar a la Nación". DISPERSIÓN Consultado sobre las diferentes variantes que se presentan en estas eleciones en torno al denominado "campo popular", la centro izquierda y hasta la izquierda misma, Cafiero brindó su análisis del escenario: "En esta elección no elegimos ni Gobernador ni Intendentes. Elegimos representantes y es muy bueno que haya distintas vertientes. Por supuesto: tenemos que pensar en una unidad para 2019, porque Macri nos hunde cada vez más. Está equivocando su política económica y financiera y está profundizando los problemas que nos dejó el kirchnerismo. Entonces hay que presentarle al pueblo argentino un camino que nos saque de la crisis agravada que nos va a dejar Macri. Eso será en el 2019 y ahí sí debemos ir en un frente unidos". Luego, pidió que el kirchnerismo realice su autocrítica: "El problema del kirchnerismo es que no sale de los problemas que dejó. Ojalá que haga una autocrítica. Sería importante que los compañeros que acompañaron a Néstor y a Cristina entiendan que los que nunca estuvimos ahí lo hicimos porque criticábamos cosas que vemos que hoy no han cambiado. Entre ellas, la complicidad con la corrupción. No todo el kirchnerismo es corrupto, pero en tanto y en cuanto sigan apañando a los corruptos, la sociedad no los va a acompañar".

CAFIERO LLEGÓ ACOMPAÑADO DE LA CANDIDATA A SENADORA PROVINCIAL MARINA CASSESE. LOS CANDIDATOS DEL FRENTE CREO Para las Elecciones Primarias del próximo 13 de agosto, el Frente Creo lleva como principal figura a Fernando "Pino" Solanas, quien se postula como candidato a Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires, acompañado de Josefina Pouso. "Solanas es un hombre de una reconocida trayectoria política y cultural; que está perfectamente identificado en la defensa de los intereses nacionales como el petróleo, el ferrocarril y el medio ambiente. Tiene una propuesta que es muy necesaria en la política de hoy", lo destacó Cafiero. En tanto, los principales precandidatos a Diputados Nacionales son Pablo Micheli y Mario Cafiero, quienes encabezan una lista que también integran Adriana Pasquini, César Lerena, Rita Liempe y Gustavo Cuervo, en los lugares siguientes. A nivel provincial, el Frente Creo es acompañado por el Partido Renovador Federal (Lista 79), que suma a la boleta los precandidatos a senadores provinciales por la Primera Sección: Marina Cassese y Félix Vidal son quienes encabezan este cuerpo de la boleta. Finalmente, en nuestro distrito, esta boleta presenta la lista de precandidatos a concejales liderada por Carlos Fornarini, quien es acompañado por Sonia Bentancor, Carlos Augusto Villaberde, Angel Ulisse, Gabriel Badino, Marisa Russi, Luis Fiorentino, María Eugenia Castelli, Carlos Rodríguez y Agueda Schroeder. En tanto, como precandidatos a consejeros escolares figuran: Marta Cabrera Alderete, Héctor Marino y Ana Villaverde.

Mario Cafiero visitó nuestra ciudad para respaldar la lista de Carlos Fornarini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: