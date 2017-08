Juan Ghione: ”La inseguridad se resuelve con voluntad política”

El primer precandidato campanense por Un País, Juan Ghione, realizó declaraciones tras presenciar la charla ofrecida por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien fue invitado por Sergio Massa. Integrantes del frente Un País Campana se refirieron a la situación de inseguridad que vive la provincia y en la ciudad de Campana en particular, luego de lo que fue la visita a Tigre del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, invitado por Sergio Massa. Giuliani presentó este martes un informe que surge de un trabajo de campo que la compañía de seguridad del político republicano, Giuliani Partners LLC, realizó durante el mes de abril, con visitas a municipios, entrevistas a jefes de la policía bonaerense y a ministros del gabinete provincial, y el posterior análisis de los datos recabados. Finalizado el evento, Juan Ghione, precandidato a concejal por el frente massista, señaló que "fue muy importante este encuentro con Giuliani ya que es un gran referente en materia de seguridad". "El trabajo que realizó como alcalde en Nueva York fue fundamental para lograr disminuir los índices de criminalidad. Su experiencia, sumada al trabajo que ha realizado Sergio Massa en Tigre, nos nutre para poder generar propuestas y estrategias que sean aplicables a nuestra ciudad", explicó. E indicó que "el informe presentado dedica un capítulo de recomendaciones a gobiernos locales" "El mensaje que se transmitió es claro: la seguridad debe ser prioridad para el gobierno, tanto local como provincial, porque si los ciudadanos viven con miedo no pueden desarrollarse y las economías no crecen porque nadie invierte en un lugar con altos índices de delito", enfatizó Ghione. El precandidato a concejal remarcó que "la inseguridad se reduce con voluntad política, de parte de todos los sectores y de todos los estratos del gobierno". "Para nosotros Tigre es el ejemplo claro de que si se quiere luchar contra la inseguridad, se puede hacer. Nosotros hemos generado muchos proyectos que tienen que ver con programas y experiencias que se pusieron en práctica en Tigre, aunque lamentablemente no hemos recibido respuesta", expresó.

Juan Ghione: ”La inseguridad se resuelve con voluntad política”

