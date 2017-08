La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 03/ago/2017 Ajedrez:

Villa Dálmine participó de la VII Copa Cultura de Ajedrez AFA 2017







Se realizó en Boca Juniors. El Violeta presentó dos equipos: uno en la categoría Reserva, que fue 4º; y otro en Sub 18, que finalizó 6º. Organizada por el Departamento de Cultura de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), días atrás se realizó en el Club Atlético Boca Juniros la VII Copa Cultura de Ajedrez AFA 2017. Y allí dijo presente Villa Dálmine, que presentó dos equipos: una en la categoría Reserva y otro en Sub 18. Fue la tercera vez que el Violeta participó de este evento que, en esta oportunidad, reunió a clubes como el propio Boca, River Plate, Independiente, Vélez Sarsfield, Ferro Carril Oeste, Belgrano (Córdoba), Argentinos Juniors, Platense, Talleres (RE) y hasta instituciones del Torneo Federal A y B. En la categoría Sub 18, Villa Dálmine presentó a Iván Rossi en el primer tablero; a Matías Marey, en el segundo; y a Santino Serrano, en el tercero. Este equipo finalizó en la 6ª posición. En tanto, en categoría Reserva, el primer tablero estuvo a cargo de Mauro Marey; el segundo, de Gonzalo Saldaño; y el tercero, de Francisco Pérez. Este terceto terminó en la 4ª ubicación en su categoría.

CON IVÁN ROSSI EN EL PRIMER TABLERO, EL EQUIPO SUB 18 DE VILLA DÁLMINE, DURANTE SU ENFRENTAMIENTO CON SU SIMILAR DE BELGRANO DE CÓRDOBA DURANTE ESTA VII COPA CULTURA DE AJEDREZ AFA 2017.

#Ajedrez | Se disputó una nueva edición de la Copa Cultura de AFA con presencia de Villa Dálmine. La info: https://t.co/wahsID5UyG pic.twitter.com/XgGsgrfWRM — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 3 de agosto de 2017

