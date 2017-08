HCD: Crean una comisión para interceder en el conflicto de Carboclor

Se la denominó "Comisión por los Derechos de los Trabajadores". Buscará gestionar que la empresa pague el 100% de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos. Ayer el Concejo Deliberante votó por unanimidad la creación de una "Comisión por los Derechos de los Trabajadores" de Carboclor con el objetivo de iniciar acciones institucionales que posibiliten el pago del cien por ciento de las indemnizaciones por parte de la empresa. La iniciativa era en principio un proyecto de resolución del bloque FPV-PJ pero fue convertida en un decreto de todo el HCD. Tuvo como origen la reunión que mantuvieron la semana pasada los representantes del Sindicato del Personal Jerárquico y Administrativo Jerárquico de las Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, Campana y del Litoral Argentino (SIPEJEQ), los presidentes de todos las bancadas y el intendente Abella. A la misma también estaba invitado el Sindicato Químico, que pegó el faltazo. Este jueves tampoco había nadie de sus filas en el Salón Blanco. "Los trabajadores de Carboclor están viviendo una situación caótica porque han perdido lo más digno: el trabajo para poder llevarles comida a sus hijos", expresó el autor del proyecto, Luis Chesini. Si bien el concejal justicialista reconoció que la empresa puede ampararse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para abonar una fracción de las compensaciones, sostuvo que "una cosa es lo legal y otra lo justo". "Un trabajador con 35 o 40 años de servicios en una empresa mínimamente tiene que tener un montón de dinero (cuando es despedido) que lo respalde para no caer en decadencia, porque su reincorporación al mercado de trabajo a esa edad es muy difícil", afirmó el edil. Las demás bancadas se plegaron al proyecto. Desde la UV Más Campana, el concejal Norberto Bonola mostró su beneplácito por haberse evitado el enfrentamiento directo entre los trabajadores y la Policía hace dos semanas atrás y solicitó que los obreros "sean informados paso por paso" de los avances que obtenga la comisión creada. Por su parte, el concejal Juan Ghione celebró que el HCD le dé "entidad política" a la crisis de Carboclor. Además, opinó que los esfuerzos del cuerpo no deben limitarse solamente a la cuestión de las indemnizaciones sino ir más allá y buscar una alternativa para que la petroquímica siga funcionando. El presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Mariano Raineri, fue un poco menos optimista que sus pares: dijo que la "legitimidad jurídica" de la comisión para garantizar resultados es "nula" pese a afirmar luego que su "legitimidad social es absoluta". Al mismo tiempo, pidió "no entorpecer" el accionar de otras negociaciones paralelas, como las que se llevan en el Ministerio de Trabajo de Nación entre trabajadores y la empresa. En diálogo con La Auténtica Defensa, el secretario general del SIPEJEQ, Roberto Gorbarán, se mostró satisfecho con la constitución de la comisión. "Una de las cosas que acordamos en la reunión (con el intendente y los concejales) era arreglar este conflicto en el marco político, y la política está interviniendo ahora para solucionarlo. Tenemos todas las expectativas de poder hablar con la presidenta de ANCAP (NdR: accionista mayoritaria de Carboclor) y hacerle entender que lo que está haciendo no es lo correcto", afirmó. De acuerdo al gremialista, hay 32 afiliados al SIPEJEQ despedidos y los que continúan contratados no están entrando a planta: realizan sus tareas desde los hogares. Los porcentajes de indemnización que les ofrecieron rondan el 70%, cifra que se reduce si se tiene en cuenta que no incluye el aumento salarial del último año.

AYER SE DESARROLLÓ LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE AGOSTO DEL CONCEJO DELIBERANTE.





LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE AGOSTO SE REALIZÓ EN EL SALÓN BLANCO. VIDEO DE LA SESION:

HCD: Crean una comisión para interceder en el conflicto de Carboclor

