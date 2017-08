El primer precandidato a concejal de la UV Más Campana aseguró que "se debe descentralizar la prevención del delito". En el marco de la campaña camino a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, el primer precandidato a concejal de la UV Más Campana, Axel Cantlon, detalló su propuesta para que se coloquen "garitas con presencia policial permanente en los accesos de los barrios". En ese sentido, Cantlon aseguró que "se debe descentralizar la prevención del delito". Posteriormente explicó: "Una de las acciones que se puede encarar desde el Municipio es destinar fondos y gestionar junto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a la Policía Local para colocar garitas con personal policial en los ingresos y egresos de los barrios". Para el precandidato a concejal de la UV Más Campana, "esto actúa de dos maneras: en primer lugar como una forma de prevención del delito dado que la presencia policial desalienta el accionar de los delincuentes; y por otro lado, permite cortarles la salida a los malvivientes luego de que han cometido un ilícito". A su vez, Cantlon señaló otras acciones que deberían acompañar esta edición: "Además se deben rediseñar los ingresos de los barrios, se debe realizar un mapeo cuadriculado de las cámaras de seguridad y reforzar los móviles de la Policía con las protecciones que tienen por ejemplo los móviles de Prefectura". Respecto a la problemática de la inseguridad, Cantlon remarcó que "no es una sensación", sino "la realidad que viven diariamente todos los campanenses". "En nuestra opinión, el nuevo gobierno municipal de Campana ha optado por continuar la línea de acción de los gobiernos anteriores, pero no tiene un plan para combatirlo", concluyó el precandidato de la UV Más Campana.

Axel Cantlon propone ”presencia policial permanente en todos los accesos de los barrios”

