Ciudad y el CBC arrancan sus series semifinales







El Tricolor visita a Derqui en la lucha por el título, mientras Boat Club recibe a Arenal en una serie que podría definir el ascenso. El Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) ingresó en su etapa más caliente y tanto el Nivel A como el B comienzan a disputar sus llaves de semifinales, con protagonistas campanenses en ambas categorías. Por el título compite Ciudad de Campana, mientras que por el ascenso lucha el Campana Boat Club. El Tricolor ya estaba clasificado a semifinales del Nivel A por haber sido ganador de su zona. Y allí esperaba por el vencedor de la serie entre Sportivo Escobar y Presidente Derqui, que luego de caer en el primer juego se recuperó como local y con el triunfo 106 a 99 se convirtió en el rival del CCC para una serie que comenzará esta noche desde las 21.30 horas en Derqui. Durante la fase regular, se repartieron victorias. Ciudad venció como local, pero cayó en su visita al equipo que ahora dirige Esteban Sánchez (ex coach Tricolor) y que se prepara para el Torneo Federal. Esa derrota es la única que sufrió el Tricolor en el torneo hasta el momento. La otra semifinal del Nivel A comenzó anoche en Zárate, donde el campeón defensor, Independiente, superó 81-71 como local a Atlético Pilar y dio un paso fundamental para acercarse a la definición de este Torneo Oficial 2017. NIVEL B. Por su parte, el Campana Boat Club, que despachó a Náutico Zárate en Cuartos de Final, también estará comenzando hoy su serie semifinal. En su caso, en busca del ascenso, enfrentará a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, al que recibirá esta noche desde las 21.30 horas. En la fase regular, el CBC cayó en sus dos enfrentamientos ante Arenal, que terminó en el primer puesto de la Zona B1. Ahora, los dirigidos por Gustavo Godoy buscarán revancha de esos resultados y llevarse una serie que podría definir el ascenso al Nivel A. Esto ocurre porque en la otra llave semifinal está Sportivo Escobar "B". Y como este club ya tiene un equipo en el Nivel A, no puede tener un segundo. Entonces, en caso que Sportivo Escobar "B" supere a Náutico San Pedro en la otra serie semifinal (que comienza mañana), el ganador de Boat Club y Arenal será el que ascienda al Nivel A. Una posibilidad sostenida por el rendimiento mostrado por Sportivo Escobar "B": hasta el momento es el único invicto, luego de ganar los diez partidos de la fase regular y de barrer a Independiente de Escobar en Cuartos de Final. "DEPENDEMOS DE NOSOTROS" En declaraciones a FM Radio City, el entrenador del CBC, Gustavo Godoy, se refirió al rival que tendrá su equipo en estas semifinales: "Ellos son aguerridos en defensa y, por momentos, presionan en toda la cancha. Y en ataque rompen mucho por el eje de campo y descargan para el lanzamiento externo. Además, tienen dos chicos de 15 años que juegan bárbaro y que van a ser grandes jugadores (NdR: Alejo Weckl y Emilio Polese)", explicó. "Pero creo que nosotros dependemos de nosotros", aseguró al tiempo que destacó la actitud que ha mostrado Boat Club en estos playoffs y también la experiencia de varios de sus hombres. Finalmente, Godoy remarcó la importancia de este primer juego de la llave semifinal: "Obtener una buena diferencia en el primer partido puede ser fundamental para salir a jugar con tranquilidad el segundo juego. Tener que salir a jugar con la necesidad de remontar una desventaja no es para nada sencillo".











Básquet:

Ciudad y el CBC arrancan sus series semifinales

