Mina que fue en otro tiempo

la mas papa milonguera

y en esas noches tangueras

fue la reina del festín. Hoy no tiene pa´ponerse

ni zapatos ni vestido

anda enferma y el "amigo"

no aportó para el bulín... Letra de Contursi sobre música de Juan Carlos Cobián, este tango del 1914 fue grabado el año 20 por Gardel con gran éxito. La moraleja de la canción habla de una chica noctámbula, que no se ajustó a las normas morales de una época y le fue pésimo. El "amigo" sería hoy un chico con el que estaba "saliendo", sin compromiso, que al verla avejentada la dejó sin ayuda. ¿Castigo divino? No, escarmiento y justificativo de una sociedad patriarcal en dónde a la desobediencia se la reprende con abandono . Y un poco de estigmatización, para completar el combo.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Pobre Paica

Por Fabiana Daversa

