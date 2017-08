Con la mirada puesta en los barrios y en los que menos tienen

Marisa Chiniro y Blanca Águila, precandidatas a concejal por el Partido Justicialista en segundo y cuarto lugar respectivamente, hablan sobre su militancia y de por qué quieren ser concejales. Bajo el slogan randazzista "Cumplir. El valor de una palabra" en alusión a la fidelidad a sus raíces peronistas, la lista de candidatos a concejales del Partido Justicialista de Campana que encabeza "Ruli" Galarza se presenta como una lista conformada por trabajadores y militantes. "Actualmente con los militantes del Movimiento Evita, gestionamos cinco merenderos donde damos de comer a unos 400 chicos, pero todos los días se van sumando. Es todo un compromiso, porque los chicos cuentan con vos y no les podés fallar", dice Marisa Chirino quien ya suma casi 10 años en la agrupación que, recientemente, realizó un censo por los barrios y logró presentar la documentación requerida por ANSES de 900 vecinos que pronto lograrán un título precario de sus viviendas para poder acceder a los servicios de agua, luz y gas. "Si nos quedamos esperando que el censo lo haga el Estado, esa gente jamás se habría enterado cómo hacer el trámite", agrega. Blanca Águila coincide con Chirino en su preocupación por los mismos temas. "Soy del barrio Dallera, pero todos los barrios tienen las mismas necesidades. Creo que lo fundamental es la salud. Habría que revisar muy bien la dinámica de los CAPs, y poder brindar sobre todo un servicio de pediatría permanente, sobre todo en invierno. No unas horas y con pocos turnos". En ese sentido, Águila también considera que habría que relanzar el programa de "Manzaneras" del cual participó activamente y al que considera exitoso. "Por supuesto –dice Águila- se pueden mejorar cosas, nada es perfecto. A través del Plan Más vida, por ejemplo, nosotras teníamos un seguimiento bastante exhaustivo del bebé desde que estaba en la panza. Asesorábamos a las embarazadas para los controles, lo mismo con las vacunas, y se entregaba mercadería… el niño egresaba del plan a los 6 años, cuando le dábamos una mochila y los útiles para que empiece la escuela. El diseño era bueno. Lo que está bien hay que seguirlo y perfeccionarlo, no importa el color político". Ambas candidatas coinciden en que "más allá de su buena fe, la actual gestión poco y nada sabe de los barrios porque no son de ahí, y no entienden las prioridades". "En los barrios –explica Chirino- prácticamente todo es urgente. Todo es cuesta arriba. Y cuando se baja algo, hay que hacerlo bien porque los recursos son escasos. Ese pavimento recuperado, el RAP, no sirve para nada. Es plata tirada y la gente se indigna. En marzo hicieron la calle Vigalondo sobre la escuela 13. No duró ni dos meses. Y siguen insistiendo con eso". "Las próximas elecciones – agrega Águila- son muy importantes para que el vecino vuelva a tener la voz que hoy no tiene en el Concejo Deliberante. El oficialismo, junto con Cazador, tuvo la mayoría automática y durante dos años no escucharon a nadie. Campana somos todos".

Blanca Águila y Marisa Chirino escuchando a “Ruli" Galarza en la sede del Partido Justicialista.



Con la mirada puesta en los barrios y en los que menos tienen

