Concejales de Cambiemos participaron de una mesa de trabajo sobre el proyecto de Atucha III

En La Plata, el subsecretario de Energía Nuclear, Julian Gadano, junto a la diputada provincial Sandra Paris, confirmó la construcción de la Central Nuclear Atucha III. Participaron los ediles Miriam Cazenave, Alejandro Deppeler y Noemí Pérez. En el marco de una mesa de trabajo de la que participaron concejales del bloque Cambiemos, el subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano, junto a la diputada provincial Sandra Paris expusieron el plan de energía nuclear que se está llevando adelante en el país y dentro de lo cual confirmaron la construcción de la Central Nuclear Atucha III. Miriam Cazenave, Alejandro Deppeler y Noemí Pérez se mostraron entusiasmados por esta noticia que provocaría "un incremento en el nivel de empleo y afianzará el repunte económico". Durante la jornada llevada a cabo en La Plata se explicaron los detalles el tema empleo vinculado a NA-SA y los proyectos que vienen en materia de energía atómica para la zona. Sobre NASA, expresaron la situación irregular en la que operaba la misma y afirmaron que no se despidió a ningún trabajador asalariado dependiente de ella, sino que regularizaron su funcionamiento a su objeto propio, con lo cual no se renovaron contratos relativos a construcción ya la empresa tiene un fin diferente. Al respecto, el candidato a concejal de Cambiemos en Zarate e integrante del directorio de NA-SA, Julián Guelvenzú, señaló: "Como lo venimos explicando, NA-SA no despidió a nadie, esto no significa minimizar la situación de las familias que se quedaron sin la fuente de trabajo ante la terminación de sus contratos. A nadie le gusta que en una zona industrial ocurra esto, por eso estamos trabajando con todas las áreas de gobierno, para minimizar esta situación, estamos viendo de dar trabajo genuino y adelantando obras tanto como de Vialidad, como de Atucha III." "Lo que pasó en los últimos años con Atucha II, es algo que no puede volver a pasar: hubo sobreprecios escandalosos y sobreempleo. La construcción de Atucha III será un proyecto sustentable e innovador. No va a pasar lo mismo que pasó antes, que se cortaba la cinta inaugural, se ponía el cartel en la ruta y no tenían siquiera el terreno", expresó Gadano. Y explicó: "Venimos de una situación donde se dieron situaciones de sobreprecio y también había sobretrabajo, ponían a un obrero capacitado para soldar un reactor nuclear a hacer cordón cuneta. Hubo muchas situaciones irregulares en la gestión anterior, se anunció la construcción de Atucha III, sin siquiera haber comprado el terreno. Se anunciaba un contrato y solo había borradores. Esta gestión tuvo que rehacer el contrato, compramos el terreno recién en febrero de este año y muchos de los empleados que se les venció el contrato este año, volverán a ser contratados por la empresa que ganó la licitación de la obra". "En unos días, el impacto en cuanto al empleo será menor y esas personas cuyo contrato terminó retomarán a nuevos puestos de trabajo en la obra del proyecto CAREM que estará a cargo de Techint. Se va a generar trabajo genuino", aseguró el subsecretario. Por su parte, la diputada París sostuvo que "fue muy positivo que el Licenciado Gadano venga a la Cámara a contarnos la verdad de lo que ocurre con la finalización de los contratos y con la puesta en marcha de lo que va a ser la próxima central de Atucha", a la vez que planteó la importancia de la presencia de los concejales de la zona, ya que "son los que tienen que transmitir esta realidad a todos nuestros vecinos". "El objetivo es decir la verdad, contar lo que ocurre con los contratos y la puesta en marcha de la tercer central, estamos muy esperanzados en que se va a recuperar el empleo en la zona", concluyó la diputada Paris.

Desayuno de trabajo: Exposición a cargo del Subsecretario de Energía Nuclear, Lic. Julián GADANO sobre obras de construcción de Atucha III pic.twitter.com/ukf7lyQqtj — Miriam Cazenave (@Mimicazenave) 20 de julio de 2017 Habla el Subsecretario de Energía Nuclear de la Nación en desayuno de trabajo sobre las obras a realizar en Atucha. pic.twitter.com/9QxL8y7Tul — Alejandro Deppeler (@AleDeppeler) 19 de julio de 2017

Concejales de Cambiemos participaron de una mesa de trabajo sobre el proyecto de Atucha III

