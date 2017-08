Diversos espacios políticos reclaman por carteles de campaña vandalizados

Las dos líneas de Unidad Ciudadana y la UV Más Campana expresaron su repudio. Por su parte, el FIT cuestionó que le hayan tapado un gran mural. Apenas una mueca de la sonrisa de Rubén Romano puede apreciarse en el banner que colgaba de las escalinatas de la plaza, de frente a los autos que circulan en dirección al bajo. La rotura fue premeditada y buscó que no se reconociera la cara del precandidato a concejal. Su nombre, el de Cristina y el del espacio que los nuclea quedó intacto, como si la imagen molestará más que todas esas palabras. "Todos los días desaparecen pasacalles y carteles. Algunos los rompen. Otros directamente desaparecen", denunció la concejal Soledad Calle desde su cuenta de Facebook en una publicación fechada el 31 de julio y acompañada por evidencia fotográfica. Sus contrincantes en la interna de kirchnerista tampoco han salido ileso de los riesgos que guarda la calle a la hora de hacer campaña. "Lamentamos y repudiamos que en democracia sigan sucediendo hechos de violencia política", expresó el precandidato Alejo Sarna en su página oficial de Facebook, adjuntando imágenes de banners rotos de diversos precandidatos de Vamos Campana. "Somos un grupo de jóvenes trabajadores comprometidos con transformar la realidad, pero económicamente nos cuesta mucho. Esperamos que no vuelva a suceder y que todos los espacios políticos puedan aceptar las diferencias", comentó. El concejal Carlos Gómez de la UV Más Campana publicó el 27 de julio una fotografía de un banner de Axel Cantlon ubicado en la zona del barrio Lubo roto a la altura del rostro del vecinalista. Según indicó, durante la campaña pasada les vandalizaron 22 carteles de ese tipo. "Esperemos que no se repita porque son caros y nosotros no usamos la plata del Estado, sale de nuestro bolsillo", escribió en su cuenta personal. En tanto, Calle precisó que en apenas dos días les fueron sustraídos "32 pasacalles y 11 carteles", lo que "requiere cierta logística" y "vehículos para llevarse los carteles". "Hace unos días nos llamaron del CIMOPU para reubicar pasacalles que afectaban la visibilidad de las cámaras, lo cual hicimos inmediatamente. Sin embargo, es llamativo que no vean nada de nada de lo que sucede con el material de campaña de nuestro espacio político, deliberadamente el más afectado de todos", consideró. Pero los carteles en veredas y espacios públicos no son la único que incita a la violencia y desata polémicas en las redes sociales. También los murales son objeto de celosa vigilancia, como el que había pintado el Frente de Izquierda en el paredón del ex club Ferro sobre calle San Martín y que fuera tapado por otro kirchnerista a los pocos días. "Unidad Ciudadana Campana se apuró a tapar el mural del Frente de Izquierda, mira si tuvieran esa velocidad para llamar al paro para enfrentar a los despidos en la zona", ironizó el FIT desde su cuenta oficial de Facebook. Las quejas por la generación de residuos son otra fuente de discusión. Joel Vallomy, del PJ Campana, cuestionó hace poco que el FIT pegara afiches de Del Caño en las columnas de iluminación. "Fuera de joda (sic), al menos (hasta) acá venía bastante limpia la campaña. ¿Cuándo va a ser el día que multen a los candidatos por la roña?", preguntó. El que hasta ahora nunca se quejó –al menos a través de sus canales de comunicación oficiales- fue el oficialismo, a pesar de que por el centro puede encontrarse un cartel con Vidal tachada con una cruz. Abella y Roses, quietísimos a sus costados, escaparon a la intolerancia. Al menos por ahora.

UN CARTEL DE CANTLON DAÑADO EN SU ROSTRO.





Diversos espacios políticos reclaman por carteles de campaña vandalizados

