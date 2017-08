Ya se puede visitar la muestra fotográfica de Eduardo Moritán

En el salón Ronald Nash del Edificio 6 de Julio se exponen más de 30 imágenes de su autoría hasta el 14 de agosto. "Muchos se van a sorprender, porque no sabían que yo sacaba fotos", afirma el artista de la noche. El martes por la tarde y con mucha emoción a flor de piel, el fotógrafo (aficionado) expuso frente a sus familiares y amigos en el Salón Ronald Nash "Siguiendo la correntada", su primera exposición fotográfica. Desde los 12 años es socio del Boat Club, practicó remo y formó parte de la Comisión Directiva de la institución. Quizás eso fue un puntapié, sin que se diera cuenta, de lo que se ve plasmado en sus fotos. Luego, a los 52 años, fue el momento de decidirse: compró su primera cámara y tres meses después ganó el concurso de Círculo de Periodistas de Campana. En esta exposición hay tomas realizadas en el puerto de Campana como también algunas de Cataratas del Iguazú, Lago San Roque, Tigre, el puerto de Mar del Plata, San Martín de los Andes, Lago Nahuel Huapi, Bahía de San Julián, Ushuaia y el Canal de Beagle. "Son viajes de turismo o sacadas por mí en momentos especiales de mi vida que siempre recordaré", explica. "Todo esto es una alegría. Soy una persona muy tímida. Muchos se van a sorprender porque no sabían que yo sacaba fotos", cuenta en diálogo con La Auténtica Defensa. Moritán ya fue partícipe de más de 30 concursos y 14 de sus fotos fueron premiadas. Una de ellas se exhibió en el Salón Azul de la Cámara de Senadores de la Nación al obtener una mención especial entre más de 800 trabajos en el Concurso Nacional "Claroscuros" del ambiente, organizado por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación. "La Iluminada" es una fotografía que fue tapa de la revista del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. Moritán menciona a Norberto Burgueño y Juan Moragues como compañeros de ruta de los que aprendió este oficio. Y de su trabajo señala: "Sacar una foto a la mañana, mediodía, a la tarde o a la noche es diferente. La luz le da realce a la foto". Luego agrega: "Me gusta el color. Los colores tienen peso". La muestra, en el edificio 6 de Julio, estará abierta al público hasta el14 de agosto con entrada libre y gratuita.

MUCHAS DE LAS IMÁGENES SON PRODUCTO DE VIAJES QUE MORITÁN HA REALIZADO POR NUESTRO PAÍS.

#Ahora Eduardo Moritan abre su muestra fotográfica en el Salón Ronald Nash frente a familiares y amigos pic.twitter.com/z5L6LDu3QU — Magui Felizia (@mawifelizia) 1 de agosto de 2017

