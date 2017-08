La Televisión Pública denunció el fallecimiento de 2 menores en Los Cardales a causa de cáncer ocasionado por fumigación indiscriminada El gobierno municipal relativizó publicaciones realizadas por medios nacionales sobre supuestos fallecimientos de menores de edad en Los Cardales a causa de cáncer provocado por fumigaciones indiscriminadas con agroquímicos. Según afirma el municipio, "se considera una falta de ética y profesionalismo las notas publicadas por la Agencia de Noticias de Comunicación Alternativa y Popular (ANCAP) y por el Programa Ambiente y Medio (que se emite en la Televisión Pública), quienes brindaron información maliciosa, falaz y equivoca al vincular la muerte de dos jóvenes del distrito sin el aporte de pruebas científicas y sin solicitar informes al área de competencia sobre lo actuado en materia de agroquímicos en el distrito, sin la intervención o asesoramiento con el área de Salud. Provocando temor en la sociedad sobre un punto en el cual se está trabajando intensamente y con responsabilidad." Según las publicaciones mencionadas, el municipio no realiza ningún tipo de control sobre las fumigaciones que han provocado la muerte de 2 menores de edad por cáncer provocado por los agrotóxicos, y son varios los chicos que se encuentran en estado terminal de la enfermedad. Abundando en detalles, tanto ANCAP como el programa Ambiente y Medio citan el testimonio de la farmacéutica Patricia Benitez de Los Cardales, quien según sus propios dichos ha elaborado una estadística de las nefastas consecuencias para la salud que la fumigación está causando en Exaltación de la Cruz, detallando específicamente que los fumigadores no tienen contemplaciones ni siquiera con las escuelas rurales, por donde esparcen sus productos al aplicarlos sobre las plantaciones linderas. También según la denuncia, la regulación municipal sobre la fumigación en Los Cardales es nula, y funcionarios municipales negaron estar al tanto de los fallecimientos a causa de agrotóxicos, a pesar de que según indican se ingresaron notas al municipio informando de ello. Ademas de las muertes, se denuncia también que en una de las escuelas fumigadas (no se especifica de qué escuela se trata) el cien por cien del alumnado padece asma, todos chicos de 8 y 9 años de edad, enfermedad que también vinculan con los agrotóxicos. En respuesta a estas denuncias, el municipio alega que se viene trabajando intensamente en la elaboración de una ordenanza que regulará en el futuro la práctica, y señala que para ello se ha convocado a "los distintos sectores involucrados para participar en reuniones de debate para buscar de manera consensuada una modificación que priorice la protección del Medio Ambiente y la salud de las personas." También revelan que se han realizado reuniones con grupos de vecinos preocupados por la problemática, incluso con los vecinos pertenecientes a "Exaltación Salud" organización ambientalista a la que pertenece la farmacéutica Benitez. De las reuniones participaron también ingenieros agrónomos, médicos, profesionales del INTA y abogados especialistas en Derecho Ambiental para lograr la mejor legislación posible. También desmintiendo su inoperancia, informa el municipio que se han realizado inspecciones y se ha informado a los aplicadores de los agrotóxicos que está prohibida la fumigación dentro del horario de funcionamiento de los establecimientos educativos. Sosteniendo la seriedad del trabajo que se está realizando, el municipio afirma que la legislación que se elabore como consecuencia de esas tareas "debe tener su sustento sobre datos científicos y judiciales concretos que aporten tanto los vecinos, como los productores y el ejecutivo y el legislativo municipal a los fines de que la modificación de la ordenanza mencionada sea el producto de un trabajo en conjunto de todos los actores y con los elementos de análisis adecuados." A poco mas de una semana de las elecciones primarias, el gobierno municipal ha reaccionado con firmeza ante la publicación periodística de las denuncias, intentando detener la alarma que la difusión de esa información venía causando en los vecinos del distrito, especialmente en Los Cardales.







La municipalidad desmiente falta de control en el uso de agrotóxicos

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

