Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. En el arranque de la segunda rueda de la Segunda División de la URBA, el CCC cayó ante Los Cedros y El Retiro. Este sábado visita a San Marcos. Luego de culminar la primera rueda con una victoria (sobre Club Argentino), el plantel Superior del Club Ciudad de Campana no pudo mantenerse por la misma senda y, en el arranque de la segunda vuelta, cayó consecutivamente frente a Los Cedros y El Retiro por las fechas 14 y 15 de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Ante Los Cedros, como visitante, el Tricolor perdió 37-13 el pasado sábado 22 de julio. Luego recibió a El Retiro, que lo derrotó 39-23 tras un primer tiempo que también lo mostraba al frente (15-8). En este encuentro, el CCC alisto a Leonardo Vega, Nicolás Fernández, Didier Galeano; Lucas Moyano, Lucas Fernandez (Leandro Francica); Carlos Díaz, Gabriel Pujol, Federico Sfreddo (Adrián Lugo); Martín Lescano y Juan Calvi; Franco Velázquez, Pablo Maza, Nazareno Alaguibe (Bautista Peralta), Facundo Cerda; Francisco Calvi. Los 23 puntos del Tricolor llegaron a través de tries anotados por Juan Calvi, Lucas Moyano y Carlos Díaz, además de dos penales y una conversión de Calvi. El próximo compromiso del CCC, que se encuentra en la anteúltima posición de la tabla de Segunda de la URBA, será este sábado cuando enfrente como visitante a San Marcos, equipo que marcha en la última colocación. RESULTADOS Y POSICIONES FECHA 14: San Marcos 28-31; Tiro Federal (SP) 22-5 Atlético y Progreso; Las Cañas 27-26 Areco Rugby; Mercedes 35-18 Tigre RC; San Andrés 53-24 Varela Jr; Club Argentino 5-10 El Retiro; Los Cedros 37-13 Ciudad de Campana. FECHA 15: Varela Jr 37-15 Club Argentino; Tigre RC 24-26 San Andres; Areco Rugby 31-10 Mercedes RC; Atlético y Progreso 36-26 Las Cañas; San José 22-30 Tiro Federal (SP); Los Cedros 70-24 San Marcos; Ciudad de Campana 23-39 El Retiro. POSICIONES: 1) San Andrés, 66 puntos; 2) Areco Rugby, 53 puntos; 3) Varela Jr y El Retiro, 50 pts; 5) Atlético y Progreso, 48 pts; 6) Los Cedros, 45 pts; 7) Las Cañas, 41 puntos; 8) Club Argentino, 35 puntos; 9) Tiro Federal de San Pedro, 34 puntos; 10) Mercedes RC, 22 puntos; 11) Tigre RC, 16 puntos; 12) San José, 14 puntos; 13) Ciudad de Campana, 13 puntos; 14) San Marcos, 10 puntos. FECHA 16: San Marcos vs Ciudad de Campana; Tiro Federal (SP) vs Los Cedros; Las Cañas vs San José; Mercedes RC vs Atlético y Progreso; San Andrés vs Areco Rugby; Club Argentino vs Tigre RC; El Retiro vs Varela Jr.

Ciudad de Campana inició la segunda fase con dos derrotas

