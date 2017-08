Un antecedente del Riestra-Comunicaciones: en 1985, el Violeta disputó dos tiempos de 3 minutos frente a Rosario Central para completar un encuentro que se había suspendido, también, por invasión de campo. Y en esos seis minutos logró el empate. (Por Gustavo Belsué) Ayer, Deportivo Riestra y Comunicaciones completaron los 5 minutos que, finalmente, al no alterarse el resultado determinaron el ascenso de Riestra a la B Nacional. Este hecho curioso hizo recordar aquel encuentro de 1985 que debió completarse entre Rosario Central y Villa Dálmine en el Gigante de Arroyito, por la invasión del público "Canalla" para festejar el retorno a Primera División. El partido "original", con récord de recaudación en la temporada, fue disputado el 2 de noviembre y debió ser suspendido a los 39 minutos del segundo tiempo. Posteriormente, el Tribunal de Disciplina determinó que un par de semanas después se completaran los 6 minutos que faltaban. El partido, correspondiente a la 37ª fecha del campeonato de Primera B, era vital también en la lucha por la permanencia en la categoría. Villa Dálmine estaba último en la tabla de descenso con 34 puntos por debajo de Sarmiento (34.33), Talleres (35.00) y El Porvenir (36.00). El sistema de promedios era la división de puntos por temporada: Dálmine no dividía, mientras Sarmiento y El Porvenir dividían por 3 y Talleres por 2. Villa Dálmine se salvó en la fecha 40 al vencer como visitante a Almirante Brown por 3 a 2, quedando condenados Sarmiento de Junín y Talleres (RE) al descenso a la Primera C. Así, esos 6 minutos pendientes se jugaron después de definido los descensos, el martes 19 de Noviembre en Rosario. Fueron dos tiempos de 3 minutos y al finalizar el primer "chico", Germán Panichelli logró marcar e igualar el resultado. Por eso, el partido terminó en empate 2 a 2. En aquella campaña, en la segunda rueda, Villa Dálmine reunió más puntos que el campeón. De esa manera logró evitar el descenso tras un flojo comienzo (seis derrotas consecutivas), culminando en el puesto 13 de la tabla general. EL PARTIDO. En aquella oportunidad, Rosario Central, dirigido por Pedro Marchetta, alistó a Fosatti; Ghielmetti, Balbis, Serrizuela y Pedernera; Palma (Wolheim), Cornaglia y Chaparro; Argota, Rojas y Scalise. En tanto, Villa Dálmine, conducido tácticamente por Roberto Resquín, presentó a Salvaggio; Fahy, Sergio Céliz, Corti y Sayago; Portillo, Jeréz (José Céliz), Barrios (Sotelo) y Basualdo; Panichelli y Guerrero. La apertura del marcador llegó a los 28 minutos del primer tiempo, con un remate de Francisco Ramón Portillo que enmudeció al Gigante de Arroyito. Pero luego, con goles de Palma (PT 42m) y Serrizuela, de penal (ST 16m), los Canallas dieron vuelta el marcador. A los 37 del complemento fue expulsado Sergio Céliz en el Violeta y, dos minutos después, el encuentro fue suspendido por invasión de campo. El encuentro se completó el martes 19 de noviembre con dos tiempos de 3 minutos. Fue entonces que Germán Panichelli anotó el tanto para el 2-2 final.

EL RECORTE DEL DIARIO CLARÍN: "ROSARIO CENTRAL GRITÓ CAMPEÓN, AUNQUE AÚN FALTA LA OFICIALIZACIÓN DEL TÍTULO A CAUSA DE QUE EL ENCUENTRO CON DÁLMINE FUE SUSPENDIDO POR EL ÁRBITRO POR INVASIÓN DEL PÚBLICO AL CAMPO DE JUEGO". DÍAS DESPUÉS, EL PARTIDO SE COMPLETARÍA Y EL VIOLETA LLEGARÍA A LA IGUALDAD.



Fútbol Curioso:

Cuando Villa Dálmine también tuvo su ”mini-partido”

