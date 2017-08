Luego de la decisión de Ezequiel Cérica de no continuar en Villa Dálmine, la dirigencia Violeta busca abrochar su primer refuerzo en ofensiva. Y entre los nombres que se barajan figura el de un campanense: Adrián Martínez (25 años), quien en la última temporada fue figura y goleador de Defensores Unidos (anotó 21 tantos y fue el segundo máximo artillero de la Primera C). Tras no conseguir el ascenso con CADU (a donde llegó en 2015 desde la Liga Campanense), el delantero empezó a analizar diferentes propuestas para jugar en categorías superiores. Incluso, había trascendido también que tenía una oferta para seguir su carrera en el fútbol paraguayo. Sin embargo, de acuerdo a la información que surgió ayer en Zárate, el destino de Martínez estaría en su propia ciudad, aunque desde Mitre y Puccini fueron muy cautos con esa misma información, dado que el jugador tendría un año más de contrato en Villa Fox. Otro nombre que ha sonado con fuerza en Villa Dálmine en las últimas horas ha sido el de Gonzalo Papá. Se trata de un mediocampista uruguayo de 28 años que surgió en Fénix de Uruguay y que en la pasada temporada estuvo en Arsenal de Sarandí, donde compartió plantel con Renso Pérez y Juan Celaya, donde que regresaron recientemente al Violeta.

#FútbolProfesional | El delantero Ezequiel Cérica le informó a la CD que no seguirá en Villa Dálmine. El comunicado: https://t.co/6vwr5ejPcD pic.twitter.com/U8tANyup5B — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 1 de agosto de 2017

Villa Dálmine: ¿puede llegar Adrián Martínez?

