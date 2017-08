Llegan $30 millones para refacciones en el centro pero la oposición pide precisiones sobre las obras

El desembarco de los fondos fue aprobado por unanimidad el jueves en el HCD, aunque las bancadas disidentes manifestaron su preocupación por la falta de información del convenio firmado con Nación al no precisar qué se hará con el dinero. El Gobierno logró este jueves la convalidación de un convenio con Nación para el desembarco de 30 millones de pesos destinados a refacciones en el centro de la ciudad. Sin embargo, la aprobación del proyecto estuvo mediada por la discusión acerca del carácter, alcance y plazo de la obra, cuestiones no especificadas en el expediente a votar. Fue la concejal del FPV-PJ Soledad Calle quien solicitó con una moción "para que bien el presidente del bloque oficialista (Mariano Raineri), el presidente de la comisión de Obras (Luis Gómez) o quién ellos dispongan, aclaren cuál es el programa de inversión y qué significa en términos concretos" el denominado "Plan de Revitalización y Puesta en Valor del Eje Principal del Casco Urbano" suscripto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Si bien Juan Ghione no estuvo de acuerdo con el pedido de la edil justicialista al considerar que el proyecto era "autosuficiente" y estaba en condiciones de ser puesto a consideración, toda la oposición en su conjunto terminó cuestionando también la falta de precisiones del convenio firmado. "Lo vamos a votar favorablemente porque es un acuerdo que redunda en un beneficio para nuestra ciudad de 30 millones de pesos", adelantó el líder del frente Un País, pero señaló que la iniciativa repite los errores del proyecto de convalidación de la avenida Rivadavia, que requirió una sesión extraordinaria para ser validado debido a la protesta de los bloques disidentes por no contar con la información necesaria. En ese sentido, Ghione aseguró que en el Plan de Revitalización "no se sabe qué obra se hace, no hay un dibujo, no se consigna la obra, no sabemos de qué se trata, no sabemos si es un edificio, una calle, si es de cemento, de madera. Advirtió además que como el giro de los fondos -$30 millones en total- se realizará en dos instancias distintas, la llegada de la segunda parte podría verse obstruida si con la primera no se puede justificar a ciencia cierta qué trabajos se emprendieron. "Tranquilamente, nos podrían no dar los restantes (millones). Esto es poco serio", sostuvo.} Vista denegada por la mayoría oficialista su moción (Cambiemos consideró que el ámbito para ofrecer una explicación de la obra no era el "pertinente"), Calle confirmó el acompañamiento de su bancada aunque manifestó que los veinte concejales estaban por aprobar "la recepción de este dinero desconociendo en qué se va a invertir". "Se niega la moción porque ningún concejal del bloque oficialista tiene la capacidad y el conocimiento de explicar en qué se van a invertir más de 30 millones de pesos que va a recibir el Departamento Ejecutivo", expresó la edil. Por otra parte, consideró que las inversiones dirigidas al centro de la ciudad deberían orientarse a solucionar la problemática de los comercios locales en cuanto al nivel de actividad y ventas antes que "embellecer" las vías de circulación, tal como se anunció en la remodelación de la avenida Rocca y a cuya concreción se destinarían los fondos aprobados el jueves.

EL DEBATE SE DIO EL JUEVES EN EL RECINTO DURANTE LA SESIÓN.

Llegan $30 millones para refacciones en el centro pero la oposición pide precisiones sobre las obras

