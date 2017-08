”La educación es un tema fundamental: es lo único que genera igualdad de oportunidades”

Lo aseguró el precandidato a concejal del frente Un País Juan Ghione. Por su parte, la precandidata a consejera escolar Mónica Viguier dijo que de ser elegida encabezará "un trabajo en equipo para enfrentar los desafíos que presenta la educación hoy" Juan Ghione y los precandidatos a consejeros escolares de Un País analizaron la situación de la educación en la provincia y en particular en nuestra ciudad. "La educación es un tema fundamental porque es la única herramienta que genera igualdad de oportunidades. Esto es importante en esta situación de emergencia económica y social que estamos viviendo ya que cuando la escuela funciona bien, los chicos pasan tiempo ahí y no en la calle", explicó Ghione. La precandidata a consejera Mónica Viguier señaló que "desde el frente Un País se vienen realizando encuentros con los equipos técnicos de educación de cada distrito y con los candidatos a consejeros". "En estos encuentros pensamos y planificamos la educación del futuro, donde se tengan en cuenta los cambios tecnológicos y culturales del siglo XXI. El Consejo Escolar es un organismo estatal, dependiente de Dirección General de Escuelas, por lo tanto debe trabajar en función de las instituciones educativas", sostuvo. Viguier quiere acceder al Consejo Escolar para encarar "un trabajo en equipo para poder enfrentar las problemáticas y desafíos que presenta la educación hoy". El frente Un País viene trabajando en lo referido al campo educativo en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, durante todo el año 2016 se realizaron encuestas a padres, docentes y directivos de distintos establecimientos de la provincia, las cuales fueron analizadas para diagnosticar la situación. Hoy, desde el Frente Un País se plantea la necesidad de debatir y acordar cuatro puntos centrales: inversión en porcentaje del producto bruto interno en educación, modelo educativo para el siglo XXI, capacitación docente y nueva relación de la comunidad educativa (padres, alumnos y docentes). "La escuela es una institución en crisis, lo vemos en Campana. Falta inversión, falta acompañamiento desde el Estado, los alumnos no pueden seguir siendo rehenes del conflicto educativo. Necesitamos que los niños, niñas y jóvenes estén en las aulas, en establecimientos que tengan la infraestructura adecuada, que puedan ir y volver del colegio seguros", sostuvo Ghione. "Todo esto se construye con menos confrontación y más diálogo, con todas las partes (sindicatos, gobierno, padres, oposición) sentadas en una misma mesa pensando de qué manera podemos mejorar la educación y el futuro de los chicos", finalizó.

Nuestros vecinos reclaman soluciones urgentes !!! pic.twitter.com/NcQs0R107K — Juan José Ghione (@jjghione) 5 de agosto de 2017 pic.twitter.com/KQTyS6Am9V — Juan José Ghione (@jjghione) 4 de agosto de 2017

”La educación es un tema fundamental: es lo único que genera igualdad de oportunidades”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: