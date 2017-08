Así lo aseguró, en su visita a nuestra ciudad, el precandidato a senador nacional por el Frente Socialista y Popular, Víctor De Gennaro. Camino a las Elecciones Primarias del próximo 13 de agosto, el precandidato a Senador Nacional por el Frente Socialista y Popular, Víctor De Gennaro, visitó nuestra ciudad junto a la precandidata a Diputada Nacional Gabriela Troiano para brindarle su apoyo a la lista local de este Frente, que está encabezada por Martín Nobúa, Lucía Carpano, y Pedro Espinoza como precandidatos a concejales, y por Cristina Sarraillet y Víctor Romero como precandidatos al Consejo Escolar. Entre otras actividades, brindaron una conferencia de prensa y también participaron del programa Campana Política de Canal 15. Y posteriormente, De Gennaro también visitó al acampe de los trabajadores despedidos de la firma Carboclor. En ese ámbito, señaló que "hay que enfrentar la reforma laboral que impulsa Macri", al tiempo que consideró que en el país ya está en marcha esa reforma laboral, "que sería nefasta para los intereses y derechos de los trabajadores". "El 50 por ciento de las personas que buscan trabajo son jóvenes y eso significa que ya existe precariedad laboral planificada, para que ellos no puedan tener autonomía. Quien está sometido a esas condiciones de trabajo no puede planificar nada. Ni su vivienda, ni sus vacaciones, ni nada que signifique un proyecto", señaló De Gennaro, junto a la candidata a diputada Gabriela Troiano. Durante la visita, desde el Frente Socialista y Popular remarcaron sus propuestas en relación a la problemática del trabajo: "Terminar con los despidos, suspensiones y cierres de empresas; Salario mínimo igual a la canasta familiar; 82% móvil a los jubilados; el salario no es ganancia, por eso basta de impuesto al salario; nacionalizar los puertos; y no a la Reforma Laboral de Macri".

VÍCTOR DE GENNARO, JUNTO A LOS TRABAJADORES DE CARBOCLOR EN CAMPANA.



”Hay que enfrentar la reforma laboral que impulsa Macri”

