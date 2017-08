Es encabezada por los precandidatos a concejales Silvia Olivera y Juan Bougnet, quien a nivel nacional llamó a votar por Cristina. "Es la única y última oportunidad que tiene el país", aseguró. Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo presentó su lista de precandidatos locales en su local de Castelli y San Lorenzo, barrio Villanueva. Silvia Olivera y Juan Bougnet son los dos primeros precandidatos a concejales. A ellos les siguen Manuela Huck, Guillermo Varela, Yanina Fernández, Juan Maidana, Dora Medina, César Bougnet, Paola López y Ramón Giménez. En tanto, sus precandidatos a consejeros escolares son Talarico González, Nora Sandoval y Marcelo Lauretti. Juan Bougnet afirmo que "en esta elección se juega el destino del país", llamando a nivel nacional a votar a Cristina Kirchner al ser "la única y última oportunidad" de Argentina. "Nunca vi peor gobierno que este, solo trajeron desgracias para los trabajadores, para los sectores medios y para los que menos tienen", aseguró. Agregó que "las políticas del macrismo son devastadoras y de saqueo al país y al pueblo. Desocupación, tarifazos que la gente no puede pagar, inflación descontrolada, endeudamiento del país como nunca se vio, el dólar sube y el peso cada día vale menos: esto termina mal", auguró- "Le pido a la gente que vote en defensa propia, nunca más globos amarillos ni mentiras", expresó Bougnet. "Les pedimos una oportunidad, somos militantes de abajo, hombres y mujeres de nuestros barrios, nos duele lo que está pasando, por eso armamos una lista y nos presentamos, basta de políticos pechos fríos y sin sangre en las venas, este gobierno no se aguanta más, les pido apoyo a la lista 506, nosotros no mentimos ni vamos a traicionar a nuestro pueblo", prometió.

