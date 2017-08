Cristina Blotta

El compost se puede aplicar semimaduro (en fase mesófila II - o ya maduro. El compost semimaduro tiene una elevada actividad biológica y el porcentaje de nutrientes fácilmente asimilables por las plantas es mayor que en el compost maduro. Por otro lado, al tener un pH no estable aún (tendiendo a la acidez), puede afectar negativamente a la germinación, por lo que este compost no se usa para germinar semillas, ni en plantas delicadas. El compost maduro se usa en gran medida para plantines y macetas. Se suele mezclar (20%-50%) con tierra como preparación de sustrato. Reconoce cuándo el compost está listo. Está listo para usarse, cuando: Es marrón oscuro o negro. Es blando y quebradizo. Es mayormente suave y huele a tierra. PREPARACIÓN DEL COMPOST PARA SEMBRAR O PLANTAR MEZCLA PARA SEMBRAR Hacer una mezcla en un recipiente con una parte de compost y tres de tierra. Sembrar. MEZCLA PAR TRASPLANTE Las plantas que ya tienen raíces pueden soportar más compost, así que la mezcla puede ser de 1 parte de composta por 2 de tierra. Para plantas de interior. Para renovar la tierra de las macetas retirar un poco de la tierra superficial mezclarla con un poco de compost maduro y regar Para las plantas del jardín. Usar el compost en la superficie de la tierra .Regar, porque el agua llevará los nutrientes hacia abajo en la tierra. Plantar directamente en él. Algunas semillas de tomate o calabaza, no les importa crecer directamente en el compost. Puede ser algo fuerte para otras plantas. CONSEJOS Dar un poco de tiempo al compost fresco para que se estabilice para usar. Si se usa para hacer canteros incorporar al lugar un mes antes de plantar o sembrar nada. No se debe añadir mucho compost, pero si como parte de una mezcla, sobre todo si está fresco. Mezclar compost con otra tierra le dará nutrientes y ayudará a retener agua. Si la tierra tiene mucha arena o arcilla, añadir composta es lo ideal. ADVERTENCIAS - Nunca aplique abono fresco directamente a las plantas, porque las puede quemar o evitar que germinen las semillas. - No haga compost con estiércol exclusivamente. Añadir otros materiales para asegurar la proporción adecuada de carbón y nitrógeno dará un compost sano . - No permita que la pila de abono se sobrecaliente, ya que puede inmovilizar los nutrientes benéficos. - No utilizar abono de gatos o perros para hacer compost, ya que contienen patógenos dañinos. - No agregues carne ni huesos a la pila de abono.

El Jardín que se Come

El compost, su aplicación (Parte VII y última Parte)

Por Cristina Blotta

