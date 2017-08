P U B L I C



La Escuela de Atletismo de Los Cardales venía anunciando en los últimos días la realización de un evento deportivo en la plaza Mitre de Los Cardales, donde se pensaba realizar distintas carreras y disciplinas atléticas con la participación de los chicos que entrenan en la escuela junto otras instituciones invitadas. Días atrás se supo que el evento no se va a realizar ya que no se cuenta con las condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para ello. Sobre ello, padres y allegados a la escuela descargaron su bronca contra el municipio, acusando a los funcionarios comunales de falta de apoyo para la actividad, y de no cuidar e impulsar un proyecto que favorece la formación deportiva y humana de los chicos, alejándolos de la calle. Al respecto, el municipio argumentó que la autorización para la realización del evento no fue tramitada por sus responsables siguiendo los mecanismos habituales que utiliza la comuna para ello, y por lo tanto no se cuenta con elementos esenciales para este tipo de actividad como servicio de ambulancia, personal de tránsito para garantizar la seguridad en el lugar, seguros, presencia policial garantizada y otros. Señalaron también que ese día y hora ya hay previsto otro evento que fue tramitado con la debida antelación, lo que impide disponer de los recursos necesarios para asistir como corresponde a la jornada atlética en Los Cardales. Finalmente, el municipio lamentó que quienes hayan querido realizar la actividad antes de pedir la autorización hayan ilusionado a chicos, e instó a los responsables de la escuela de atletismo a cumplir con las normativas vigentes, para garantizar así el éxito de todas las actividades que organicen en el futuro.

Polémica por suspensión de evento deportivo infantil

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

