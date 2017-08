La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ago/2017 Remo:

El bote terminó tercero en la Final "C" y quedó decimoquinto sobre un total de 21 embarcaciones. Finalizó ayer la primera experiencia mundialista de Felipe Modarelli, el promisorio remero del Campana Boat Club y de la Selección Nacional. Las sensaciones son mezcladas, porque el resultado final -para nada malo- no se corresponde del todo al muy buen rendimiento y a los tiempos del cuatro argentino en todas las regatas que corrió. En la regata inicial, o heat, corrida el jueves, el bote argentino integrado por Felipe más Tobías Olay (Club Canottieri Italiani), Joaquín Riveros (Club San Fernando) y Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas) realizó un buen tiempo (6 minutos y 24 segundos) pero que estuvo alejado de los tiempos de los cuatro ganadores de los series (que promediaron los 6 minutos 13 segundos). Dado que solo los primeros de cada heat pasaban directo a las semifinales A/B, el cuatro sin de Felipe tuvo que correr la segunda y última chance de clasificación: el repechaje. En dicha instancia, llevada a cabo el viernes, el bote argentino quedó tercero a dos segundos del segundo, Sudáfrica, quien se quedó con la segunda de dos plazas para la semifinal A/B que otorgaba esta regata. Canadá, Croacia, y Austria, tres países que corrieron otras series de repechajes, pasaron a semifinales A/B registrando tiempos mayores que el bote argentino, que quedó eliminado de la pelea. Ayer, por la mañana de Lituania y aun la noche de Argentina (alrededor de las 4 AM), el cuatro sin junior nacional corrió la semifinal C/D en la que enfrentó a Serbia, a China y a Ucrania. El final fue electrizante, con Serbia y Argentina cruzando la meta casi en simultáneo, pero finalmente, y por solo 8 centésimas de segundo, el primer puesto fue para los europeos. Apenitas atrás de Argentina llegó el bote chino, a un segundo y medio. Los tres clasificaron a la final C, y Ucrania, que fue último, a la D. En la final C, corrida apenas horas después de las semis C/D, se ponían en juego los puestos 13 a 18 del Campeonato Mundial. Los rivales fueron España, nuevamente Serbia y China, Estados Unidos y Francia. Al llegar al primer parcial de 500 metros, Argentina se ubicaba tercera a un segundo del bote español que lideraba la prueba. Ya para los 1000 y 1500 metros, Argentina había sido superada por Estados Unidos y relegada al cuarto lugar. Pero en el cuarto y último parcial, faltando muy poco para la finalización de la prueba, el cuatro nacional volvió a superar a los norteamericanos y se quedaron con el tercer puesto de la prueba. El 3° puesto de la final ´´C´´ los terminó ubicando en la decimoquinta posición de la clasificación general, sobre un total de 21 embarcaciones. Los otros dos botes argentinos El par masculino, tripulado por los zarateños Lautaro Barrios y Franco Calvo, ganó su serie de repechaje el viernes (en la que enfrentó a grandes potencias) y clasificó a las semifinales A/B (es decir, entre los doce mejores botes del mundo). Ayer, en la segunda serie de semis A/B, debían terminar entre los tres primeros para alcanzar así una histórica final mundialista. Llegaron terceros al primer parcial de 500 (cinco botes en menos de un segundo, y Turquía apenas despegado del resto, en la delantera), pero luego fueron superados por el par mexicano tripulado por Jordy Gutierrez y Adolfo Peralta. Para los 1000 metros la distancia entre Argentina y Mexico era de 4 segundos, se extendió a 6 para los 1500, y se mantuvo así hasta el final. Hoy, Barrios y Calvo correrán la final ´B´ que determinará su posición final en la general, que será del 7 al 12 puesto. Este fue el tercer campeonato mundial consecutivo para ambos zarateños, que son campeones sudamericanos reinantes tanto en dos sin timonel como en doble par. El par femenino de Griselda Carretero (Club Mendoza de Regatas) y Evelyn Silvestro (Club Náutico Zárate) no logró pasar la fase de repechajes (fueron cuartas a seis segundos del bote de Sudáfrica, en una regata en la que avanzaban a semis A/B las tres primeras embarcaciones); y en la final ´´C´´, en la que solo participaron dos naciones mas aparte de Argentina, salieron segundas, por lo que su posición final en la general fue decimocuartas de quince inscripciones. Los próximos desafíos para Felipe Modarelli son los Juegos ODESUR de la Juventud, que se llevarán a cabo en Chile en octubre, y el Campeonato Argentino de Remo, en representación del Boat Club, en noviembre. En los próximos días será el turno de Joel Romero, otro remero campanense en la Selección Nacional, que competirá en St. Catherines, Canada, en la edición 135 de la clásica Royal Canadian Henley Regatta.

LOS INTEGRANTES DEL CUATRO SIN ARGENTINO JUNTO A LAS ABUELAS DE FELIPE.

Hoy temprano el JM4 ???? de @felimodarelli clasificó para la Final C al finalizar 2°?? en la Semi C/D a solo 8 décimas del bote Serbio.#WRJC pic.twitter.com/MdKeO2yyWS — Campana Boat Club (@campanaboatclub) 5 de agosto de 2017

