Será un grupo "adelantado", dado que la pretemporada del plantel comenzará formalmente el próximo lunes 14. La semana más intensa de entrenamientos se realizará en la ciudad de Balcarce a partir del 27 de agosto. Villa Dálmine dará mañana su primer paso en la preparación de cara al próximo campeonato del Nacional B, cuando un "grupo adelantado" de siete jugadores comiencen a trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Felipe De la Riva. Se trata de los futbolistas que se suman al Violeta, quienes concluyeron con anticipación (respecto al Nacional B) su pasada temporada. En tanto, quienes continúan en el plantel y aquellos que se incorporen desde otros equipos de la segunda división, iniciarán los entrenamientos el próximo lunes 14. "Estamos rearmando el plantel y trabajando mucho en ese sentido, buscando un equilibrio entre lo económico y lo deportivo para tratar de tener el mejor equipo posible para achicar al máximo el margen de error, dado que por nuestra última campaña no estamos en una posición holgada", explicó el vicepresidente Jorge Milano sobre el trabajo que está llevando adelante la Subcomisión de Fútbol con el Presidente Alfredo Lista, los responsables financieros y legales de la institución y el entrenador. "AFA estableció ciertas pautas económicas que tenemos que cumplir y por eso estamos trabajando muy minuciosamente", agregó el "Pato" respecto al armado del plantel que, hasta el momento, ya cuenta con cinco incorporaciones (el arquero Martín Perafan; los defensores Nicolás Cherro y Leandro Sapetti; y los mediocampsitas Gonzalo Papa y Federico Jourdan) y los regresos de Juan Celaya y Renso Pérez. Estos siete jugadores son los que integrarán el grupo de avanzada y mañana lunes estarán presentándose en Mitre y Puccini. Luego, el lunes 14, se agregarán los futbolistas que continúan en la institución: los arqueros Sebastián Blázquez, José Castellano y Francisco Mastrángelo (juvenil); el defensor Federico Acosta; los volantes Federico Recalde, Leonardo Cisnero y Claudio López (juvenil); y los delanteros Pablo Burzio y Juan Manuel Mazzocchi. A ese grupo todavía tienen chances sumarse jugadores que podrían renovar sus vínculos, como son los casos de Ariel Coronel, Lautaro Formica y Horacio Falcón, entre otros. Respecto a esos nombres, Milano se refirió particularmente a la situación del Otto: "Es el alma del equipo, el ídolo de la gente. Nos sentaremos a hablar con él y con el cuerpo técnico para buscar el mejor acuerdo para todos", explicó sobre el futuro del hombre con mayor cantidad de partidos en la historia de Villa Dálmine. En cuanto al alejamiento de Ezequiel Cérica, el vicepresidente Violeta señaló que desde el club se hizo "un esfuerzo muy importante" para retenerlo, pero explicó que, finalmente, "Pastel" decidió buscar "un cambio de aire" para su carrera. Y como posible reemplazante de Cérica, uno de los nombres que surgió es el del campanense Adrián Matínez (25 años), quien marcó 21 goles en el último campeonato de la Primera C en Defensores Unidos. "Por lo que ha mostrado en la última temporada y por ser alguien de nuestra ciudad, resulta muy atractivo que pueda jugar en Villa Dálmine, pero no hay nada avanzado, porque tiene contrato con Defensores Unidos. Tuvimos contacto con su representante y su padre, pero no hemos avanzado, aunque nos gustaría que pudiese demostrar en dos categorías más arriba lo que hizo ahí" A su vez, sin dar nombres, Milano deslizó que hay otras negociaciones iniciadas para sumar más refuerzos y que la búsqueda es hacia "jugadores que estén asentados" para conformar "un plantel que no supere los 25 futbolistas", teniendo en cuenta que se disputará un campeonato de una sola rueda, con apenas 24 fechas, sin partidos entre semana y con muchos menos viajes que en la última temporada. "El objetivo es tener un plantel de calidad para apuntar a ingresar al Reducido, porque si logramos pelear ese objetivo vamos a poder alejarnos de la zona baja de los Promedios", contó el vicepresidente Violeta. Para ello será fundamental el trabajo que cuerpo técnico y plantel puedan desarrollar durante la pretemporada. Y por eso, desde la dirigencia ya han confirmado que del 27 de agosto al 2 de septiembre, la semana más intensa de preparación se realizará en la ciudad de Balcarce. "Consideramos que será una pretemporada de primer nivel que hemos gestionado especialmente y también gracias al apoyo del Intendente Sebastián Abella, quien nos ayudó con cuestiones como el transporte y el acercamiento de sponsors que se están comprometiendo con nuestra institución".

EL VOLANTE FEDERICO JOURDAN, UNA DE LAS CARAS NUEVAS DE VILLA DÁLMINE PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA QUE SE PRESENTARÁ MAÑANA.

#FútbolProfesional | El volante Federico Jourdan (26 años) ya firmó su vínculo con el club y se suma para la próxima temporada. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/mNhWKyoeeo — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de julio de 2017

