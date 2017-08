Los Promocionales del CBC Corren Hoy la Regata del Club de Remo Teutonia

El pre-equipo del Campana Boat Club, dirigido por Gustavo Arenaza, presentará en Tigre 26 embarcaciones en la regata del club teutón con el objetivo de disputar la "Copa Conjunto". Las pruebas comienzan a las 9:30. Hoy se correrá en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre la quinta regata promocional en lo que va del calendario anual de la Asociación Argentina de Remo. El Campana Boat Club pondrá en el agua 26 botes, la segunda inscripción más grande de la competencia sobre un total de 22 instituciones participantes. Las tripulaciones que el coach Gustavo Arenaza dispuso para esta ocasión son las siguientes: -Single Clinker Femenino Libre: Tamara Bonfanti y Sofía Benítez. -Single Paseo Masculino Sub 14: Kevin Ceballos, Valentín Sánchez Camacho, Joaquín Ferraro, Alan Moreira e Ian Luján. -Single Shell Masculino Sub 16: Brian Rojas. -Single Clinker Masculino Libre: Gastón Gómez. -Single Paseo Masculino Sub 16: Bruno Crisa y Agustín Puca. -Doble par Masculino Sub 16: Xavier Díaz y Brian Rojas. -Doble par Clinker Masculino Libre: Gregorio Zanini y Luca Gorosito. -Single Clinker Masculino Sub 14: Lautaro Bravo. Single Paseo Femenino Sub 16: Jazmín Verón -Cuatro Con Timonel Clinker Masculino Sub 16: Pedro Blonsky, Tobías Viera Veneziani, Joaquín Salas, Alejo Barrientos y Valentín Camacho. -Single Clinker Femenino Sub 16: Jazmín Verón. Single Clinker Masculino Sub 16: Alejo Barrientos. -Cuatro Con Clinker Masculino Libre: Bruno Falcón, Franco Higueras, Ezequiel Breska, Lucas Oroná y Valentín Sánchez Camacho. -Single Paseo Masculino Libre: Sergio Ávalos, Ezequiel Breska y Gastón Gómez. -Doble par Clinker Femenino Libre: Sofía Benítez y Tamara Bonfanti. -Single Paseo Femenino Libre: Candela Gallippi y Paula Decoster. -Single Paseo Femenino Sub 16: Candela Gallippi. Los remeros del pre-equipo celeste participaron ayer sábado, también en Tigre, del Primer Encuentro Sudamericano de Escuelas de Remo. En el evento hubo regatas "a la bolsa", una clínica del entrenador del Club San Fernando y de la Selección Argentina, Guillermo "Pancho" Pfaab y charlas de remeros olímpicos como Ariel Suárez, Santiago "El Pollo" Fernández y María Laura Abalo (recientemente retirada), entre otras diversas actividades de interés. La competencia cuenta con la organización del Club de Remo Teutonia de Villa La Ñata, y con la fiscalización de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. En total serán de la partida 365 atletas que conformarán 314 botes.



Los Promocionales del CBC Corren Hoy la Regata del Club de Remo Teutonia

