Alberto Fernández visita este miércoles nuestra ciudad

El jefe de campaña del Partido Justicialista se reunirá con los profesionales que apoyan a la lista de precandidatos a concejales que encabeza "Ruli" Galarza.

Luego de la presencia en nuestra ciudad del senador nacional Juan Manuel Abal Medina, el Partido Justicialista de Campana confirmó que este miércoles a las 19 en un club céntrico se presentará Alberto Fernández en una charla debate reservada a profesionales que apoyan a lista que encabeza "Ruli" Galarza.

En ese sentido, Galarza comentó: "La visita de Juan Manuel primero, y la de ahora la de Alberto no hace más que validar que estamos haciendo las cosas bien, y que estamos logrando expresar el mensaje que baja Randazzo a todos los que no sacamos el pie del plato y nos quedamos dentro del Partido Justicialista. Nosotros creemos que los problemas que tenemos no empezaron ayer y por eso la gente votó otra cosa. El justicialismo se debía una autocrítica y una depuración que se dio naturalmente. Cumplir, el valor de una palabra es bastante más que un slogan de ocasión para una campaña. Creo que nos define y nos orienta de aquí en adelante, más allá de cualquier resultado electoral".

Según adelantó Galarza, la ocasión también servirá para presentar la plataforma local, fruto del trabajo en comisiones de los profesionales invitados a la charla, además de las contribuciones realizadas por militantes justicialistas y vecinos en general. "Es un extenso trabajo, y repasaremos sus principales puntos de cara a la actividad parlamentaria que pensamos llevar adelante a partir del próximo año. Será nuestra hoja de ruta, pero sin perder de vista el día a día del vecino. La única forma de identificar los problemas es escuchando a quien los tiene. En Campana ya tuvimos 2 años de mayoría automática del oficialismo. Ahora es tiempo que el vecino de a pie vuelva a tener voz y voto en nuestro Concejo Deliberante. Ni más, ni menos".