”Proponemos bajar tasas municipales para reactivar la economía local”

Desde Vamos Campana en Unidad Ciudadana proponen revisar la Fiscal Impositiva y la readecuacion del Regimen de Promoción Industrial. Desde Vamos Campana en Unidad Ciudadana, cuya lista de precandidatos a concejales es encabezada por Alejo Sarna, se mostraron preocupados por la situación de las pymes y comercios de la ciudad. En ese sentido señalaron: "Hay que hacer un diagnóstico preciso de la situación y beneficiar a quienes dan trabajo a todos los vecinos". Ante la realidad económica nacional y la modificación de la ordenanza Fiscal Impositiva impulsada por el Ejecutivo local, que permitió aumentar las tasas municipales, en especial la de seguridad e higiene, desde Vamos Campana popusieron "hacer modificaciones sustanciales en las ordenanzas" y "reformular y cumplir con lo normado en la ordenanza de promoción industrial que permite a las empresas y comercios disminuir el agobio fiscal en el que se encuentran". "Hay pymes y comercios que cierran sus puertas; los servicios de luz y gas aumentaron exponencialmente y el poder adquisitivo de cada bolsillo de nuestro vecino, bajó. Necesitamos dar respuesta a esta situación", indicaron. En este sentido explicaron que "no se trata de una medida demagógica, sino lógica dado que este panorama no sólo afecta al vecino en general sino al comerciante y a las pymes que son los que más trabajo otorgan a nuestros ciudadanos". Además consideraron que "con este agobio fiscal también se ven afectados los empleados, que sufren el ajuste y pasan a estar no registrados o en la calle". Por otro lado, explicaron que también están trabajando para presentar "una reformulación de la ordenanza de promoción industrial para ampliar su alcance pero sobre todo para exigir que se cumplan todos los requisitos, como la ocupación del 75% de mano de obra local". "Aquellas empresas que se radiquen en la ciudad, que amplíen sus instalaciones y contraten y subcontraten empresas locales podrían recibir beneficios superiores al 30% de exenciones impositivas", destacaron. Por último, desde la lista que encabeza Alejo Sarna remarcaron que "estos proyectos no solucionan el problema de fondo, que son las malas políticas económicas que se están llevando a cabo por el gobierno nacional, pero servirán para aliviar los castigados bolsillos de comerciantes y trabajadores".

”Proponemos bajar tasas municipales para reactivar la economía local”

