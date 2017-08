Los candidatos mantuvieron diversos encuentros con profesionales, docentes, académicos y pymes de la ciudad. Aseguraron que "una ciudad industrial como Campana no tiene lugar en el proyecto de primarización de la economía que promueve Cambiemos". Roberto Salvarezza es doctor en bioquímica, investigador en nanotecnología, ex Presidente del CONICET y segundo candidato a Diputado Nacional por Unidad Ciudadana. Ayer recorrió nuestra ciudad dando un fuerte respaldo al candidato local de su fuerza política, Rubén Romano. Además, participó de un encuentro con profesionales y docentes, conversó con becarios del CONICET, se reunió con las autoridades de la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional (FRD-UTN) y visitó una pyme metalúrgica "que está sufriendo la política económica del gobierno". Al respecto, Salvarezza expresó: "Las próximas elecciones nos dan la oportunidad de llevar al Congreso y a los Concejos Deliberantes de todas las ciudades, legisladores que se pueden oponer a las políticas de un ajuste que se va a intentar profundizar después de octubre. Unidad Ciudadana es el espacio de quienes hemos hecho oposición a estas políticas durante todo este año y medio". "Un proyecto como el de Cambiemos, que apunta a reducir la dimensión del Estado, a retrotraernos a un modelo agroexportador y de especulación financiera no requiere un sistema de ciencia y tecnología, como tampoco necesita un nivel importante de educación ni de impulso a la industria nacional. Esto implica destruir toda perspectiva de progreso para cualquier argentino", agregó el científico. Por su parte, Romano manifestó: "Si hay un estado nacional que destruye la industria, el conocimiento y el trabajo, tiene que haber un estado local que ponga todo el esfuerzo en protegerlos y fortalecerlos. Los testimonios de Hugo y Gastón, dos generaciones de vecinos al frente de una Pyme que se dedica a la tornería, que pasó de 60 a 12 empleados y de producir al 20% de su capacidad en el último año y medio, son consecuencia directa de las políticas de un gobierno que vino a desindustrializarnos, y como campanense me pregunto ¿qué futuro tiene nuestra ciudad industrial en el proyecto de primarización de la economía que promueve Cambiemos?". "Esta es la pregunta que debemos hacernos todos los Campanenses que vimos crecer esta ciudad a la luz de la industria, la proliferación de pymes, la generación de empleo, y hoy vemos como se apaga poco a poco. Vamos a impulsar proyectos de promoción industrial, de emergencia pyme - que prevea reducción de tasas, otorgamiento de créditos, moratorias para las deudas y acompañamiento de gestiones ante el estado nacional y provincial en búsqueda de soluciones a las problemáticas particulares de cada una-, de estímulo al empleo joven, de vinculación entre la industria y el conocimiento, como también entre la escuela secundaria y la universidad. Unidad Ciudadana va a defender desde el Concejo Deliberante un proyecto de ciudad donde cada uno pueda desarrollarse y Campana retome la senda del crecimiento", concluyó Romanito.

Junto al Ing. Carlos Farina, recorrieron laboratorios de la UTN a cargo de becarios del CONICET





Los candidatos visitaron una PYME que bajó el 80 % de su producción.



Romano junto a Salvarezza:

”Unidad Ciudadana puede volver a poner a Campana en la senda del crecimiento”

