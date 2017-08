Piden la sanción de la emergencia farmacológica en la ciudad

P U B L I C



"Hay vecinos sin medicamentos, mientras el proyecto duerme en un cajón desde hace 20 días", reclamaron concejales justicialistas ante el recorte en la entrega de los mismos, producto de la suspensión del programa REMEDIAR. "Hay medicamentos que aumentaron un 400%, y la salud de quienes no pueden comprarlos está en juego", señalaron. A partir de "los numerosos reclamos de distintos sectores de la comunidad" en relación a la falta de medicamentos e insumos vinculados con la salud pública, y los recortes efectuados por el PAMI, el bloque de concejales del Frente para la Victoria (FpV) presentó un proyecto de ordenanza con el objetivo de declarar la "emergencia farmacológica" en la ciudad y que de esta manera el Municipio asista a quienes hayan quedado marginados del acceso a la medicación, en algunos casos, vital. "Nuestra propuesta busca garantizar el suministro de medicamentos para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, además de insumos para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas" expresó el Dr. Adrián Rey, concejal justicialista. De esta manera, se espera además que beneficiarios del PAMI tengan garantizado el acceso a las prestaciones médicas esenciales. Por su parte, la concejal Soledad Calle lamentó que "haya vecinos sin medicamentos, mientras el proyecto duerme en un cajón desde hace 20 días". "Desde que en Nación y Provincia se quitó el programa REMEDIAR, casi no se entregan medicamentos a la gente. Algunos aumentaron un 400%, y la salud de quienes no pueden comprarlos está en juego, porque se eliminaron los programas de asistencia gratuita" expresó la edil, quien además contempló la situación "de muchos jubilados afiliados a PAMI, a quienes les han recortado la cantidad de medicamentos con cobertura, y que deben costearlos con sus acotadas jubilaciones afectadas, a su vez, por la pérdida de poder adquisitivo que la economía actual les propicia", agregó. "Seguramente los tiempos de tratamiento del oficialismo, no corresponden con las prescripciones médicas de quienes bajo algún tratamiento deben acceder a estos medicamentos. Que la salud es una prioridad no debe ser solo una frase, y es urgente que se destinen recursos para que la totalidad de los vecinos que necesiten medicamentos y no puedan costearlo, puedan obtenerlo de manera gratuita", cerró la concejal Calle. Respecto al programa Remediar, fue uno de los primeros planes sanitarios lanzado tras la crisis de 2001 con el objetivo de garantizar gratuitamente casi el 90% de los medicamentos para las enfermedades más frecuentes de quienes acceden a la salud pública en el Primer Nivel de Atención, es decir, a los Centros de Atención Primaria (CAP).Hoy en día, dicho programa dejó de figurar como tal en la página web del Ministerio de Salud, siendo reemplazado por otro bajo el nombre de "CUS Medicamentos", que contiene menos remedios que en los años anteriores.

Rey y Calle dieron detalles del proyecto.



Piden la sanción de la emergencia farmacológica en la ciudad

