El precandidato a concejal de la UV Más Campana invitó a los vecinos a cortar boleta para acompañarlo en estas elecciones legislativas. "Nuestra querida ciudad de Campana está siendo gobernada por gente que no es de nuestra ciudad y que por lo tanto no la conoce, y maneja el 70% del presupuesto municipal. Es decir que manejan los impuestos que todos pagamos", explicó Cantlon. "Esta invasión de funcionarios porteños tiene consecuencias. En primer lugar, como no conocen los barrios, no saben cuáles son las necesidades reales de la gente y sus prioridades. Por ejemplo, hay zonas en el barrio Las Praderas que todavía no tienen agua corriente y les llenan un tanque 2 veces por semana con un regador", aseguró. Por otro lado, de acuerdo con Cantlon "estos funcionarios de Capital contratan empresas que no son de Campana y que no tienen empleados de Campana: es decir que el dinero de los impuestos que pagamos los campanen-ses no se queda en nuestra ciudad, sino que se lo llevan a Buenos Aires". "No les importa lo que pasa en Campana", cuestionó. "La Unión Vecinal Más Campana es el espacio que mejor representa los intereses de la ciudad y de sus vecinos. Nuestra lista está integrada por gente de gran trayectoria en la ciudad como Rosa Funes y ´Beto´ Bonola, y también tenemos la fuerza de la juventud", aseveró el precandidato. Cantlon remarcó además que los barrios de la ciudad "también están representados en la lista" con Celeste Palavecino, quien vive en el Barrio Las Praderas; Néstor D´Angelo, que es de Río Lujan; Sergio Fernández, del Lubo; y José Rapuzzi, de La Josefa. "También hay representantes del deporte, de la cultura y profesionales de diversas áreas", señaló. "El mensaje que le queremos llevar a los vecinos es que la UV Más Campana es un espacio plural y que pretende ser una oposición constructiva que cumpla con sus funciones principales que son las de controlar a la gestión actual y proponer alternativas para que los campanenses podamos vivir mejor", añadió. En ese sentido, dijo que sus militantes "conocen la totalidad del Partido de Campana", recorren "permanentemente todos sus rincones" y saben "la realidad de los vecinos, cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones y sus prioridades". "Para poder seguir adelante con esta tarea le pedimos a todos los vecinos que el 13 de agosto nos acompañen con su voto. Que corten boleta y apuesten por una alternativa de gente de Campana", pidió. "Para esto solamente tienen que elegir la boleta de la lista nacional que deseen, cortar y retirar a los concejales de esa boleta y agregar la boleta de la lista 823 de la Unión Vecinal Más Campana. Lleven el voto armado desde su casa", concluyó Cantlon.

Somos es el espacio que mejor representa los intereses de la ciudad y sus vecinos", señaló Cantlon.



Axel Cantlon:

”Somos la opción para que Campana vuelva a ser gobernada por gente de Campana”

