El que no piensa, pierde

Tomás Buzzi

A una semana de las elecciones se puede escuchar por todos lados: "Los políticos son todos iguales", "Me tienen podrido" "¿Otra vez hay que votar?" "¿Qué se vota?". El espacio político que pueda capitalizar a la gran cantidad de gente que está desilusionada, desorientada o asqueada de "los políticos" ganaría por escándalo. Lo cierto es que tenemos que votar. No tanto por la obligación cívica del acto, sino porque sabemos muy bien que después nos tenemos que bancar con el lomo los errores que cometamos en el cuarto oscuro. Una vez que los pusiste en el sillón, te la tenés que bancar. Cuando empiezan los descontentos te queda la oportunidad de cortar calles, avenidas o rutas en señal de protesta, pero también te exponés a un coctel de gas pimienta, balas de goma y garrotes. Creo que la mejor opción es pensar muy bien a quién y por qué le vas a dar el cheque en blanco para que modifique para bien o mal tu vida en los próximos 4 años. Por si todavía no te desayunaste, te comento que en el ámbito local te comento que "Cambiemos" tiene mayoría absoluta en el Concejo Deliberante. No es un dato menor ya que con dicha mayoría han hecho un festival de aumentos de tasas municipales, acalambrándoseles el brazo de tantas veces que lo levantaron perjudicando tu bolsillo, tasa vial (combustible más caro de la Provincia de Bs. As.), mayores contribuyentes, fiscal impositiva (espantoso "copy and paste" traído desde Vicente López de la mano de un veterinario que nos costó $700.000), la inexplicable y sumisa condonación de deuda a Tenaris, rendición de cuentas 2016 con rojo millonario (todavía no aprobada por el Tribunal de Cuentas) y otras discrecionalidades. Pero la mayoría decide y ha decidido: a llorar a la llorería. Por el lado de la oposición, hasta ahora todos los bloques han estado casi siempre unidos en contra "Cambiemos". Supongo que durante el 2018, que será el año de los despidos, ajustazos y tarifazos múltiples, también lo harán. Si bien tengo buena relación personal con todos los actores, en este ambiente lo más sano es desconfiar. Siempre desconfiar, porque alguno se puede borocotizar de un día para el otro. Por eso, lo único que te pido es que no votes por un slogan de campaña, por un obsequio inflado o por un simple chamuyito casual. Atiná la puntería, buscá lo mas empático a tu persona. Detectá en las listas alguno de tu barrio que puedas cruzarte en el almacén y le puedas hacer un reclamo en la cara si te falla. Fijáte que ha hecho de su vida, quien lo quiere y quien no: el boca a boca casi nunca falla. A nivel nacional es otra cosa totalmente diferente. Las tareas de un Senador o un Diputado, no tienen mucho que ver con tus problemas locales, que es donde tienen que estar los concejales que vas a votar. En definitiva, gane quien gane, nosotros los de a pie, tenemos que seguir trabajando, estudiando o llevando adelante nuestras vidas lo mejor que nos salga.

El que no piensa, pierde

Por Tomás Buzzi

