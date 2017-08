El costo argentino en el ojo de la tormenta

Freddy Gulin

Luego de las PASO, se espera que el gobierno pase de comentar la realidad a intervenir en ella de una manera más activa. Proyectado, el dólar de Cristina hoy valdría $30.- Durante este corto periodo de campaña llamado PASO, el presidente Macri habló primero sobre "la mafia" de los Juicios Laborales y luego sobre la "asfixiante presión impositiva". Son expresiones que seguramente forman parte de la agenda que se viene (o debería venir) con el eje puesto en el llamado "Costo Argentino". Aquí agregaría que sus palabras antes y después, fueron música para los oídos de los empresarios, aunque como siempre pasa, luego del diagnostico, llega la hora del delibery: pasar de los dichos y palabras a los hechos y soluciones concretas. Este tema está en el aire, la expresión "Costo Argentino" tiene más de 1.000.000 de resultados en GOOGLE, lo invito a que revise esta observación. El Gobierno parece estar dispuesto a querer dar una respuesta, pero reconoce, que no tiene tantos márgenes, ni políticos (aun con una gran elección seguirán siendo minoría, pero hay que intentarlo), ni económicos, con un monstruoso déficit fiscal de más de 6 puntos del PBI. Sobre esta situación debemos decir que durante el Gobierno de Cristina Fernández, tema que la actual lo fue relatando de forma lenta y descontinuada, que con el pasado se han acumulado vicios y distorsiones que nos fueron haciendo cada vez menos competitivos, que aun hoy siguen estando presentes, para empezar, el progresivo retraso cambiario, resultante del anclaje del tipo de cambio, y de la inacción frente a la inflación. Aquí podríamos agregar que cuando la señora Fernández asumió, lo hizo con un dólar que, proyectado, hoy costaría $ 30.-, muy lejos de la paridad actual. Aquí también debemos decir que el Gobierno presente tubo como correlato un aumento asfixiante de la presión tributaria, el costo laboral (salarial y extra -salarial actual y contingente) también fue creciendo ágilmente con el aval oficial, en lo que se pretendía ser una postural pro-trabajadores, pero en realidad termino conspirando contra la creación de empleo formal y la inversión "tan esperada". El nuevo equipo económico se propuso sanear la macroeconomía y a tal efecto encararon una trilogía de acciones: flotación cambiaria, combatir a la inflación y reducción del déficit fiscal, logrando progresos en ese sentido. Pero en lo que concierne a la competitividad, lo avances han sido más bien modestos, evidentemente no es posible, en lo inmediato, un rápido alivio en la presión tributaria porque el déficit fiscal ya es enorme y las altas tasas de interés necesarias para frenar la inflación conspiran contra una baja del costo financiero. Además debemos mencionar que el clima social en el país sigue siendo poco propicio para discutir la cuestión de la competitividad. La búsqueda de una mayor productividad y eficiencia suele implicar esfuerzos y sacrificios que en el grueso de la sociedad argentina no parece estar dispuesta a embestir con ímpetu y la fuerza necesaria. De todos modos, para atraer inversiones (locales o extranjeras), generar empleos de calidad, y lograr mejoras de bienestar sostenible y sustentable de forma masiva, no hay otra alternativa que "trabajar a destajo" para bajar el "Costo argentino". Cuanto más tardemos en entenderlo, más tiempo nos llevara explotar nuestro innegable potencial de desarrollo. Por eso los empresarios Pequeños, Medianos y Grandes, reclaman que el Gobierno en todos sus estamentos, Nacional, Provincial y Municipal, "pasar de ser un mero comentarista y relator de la realidad a un participante mucho más activo".

El costo argentino en el ojo de la tormenta

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: