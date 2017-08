Con cierta nostalgia

Jorge Bader

Hace ya 10 años que se perdió definitivamente un icono de la historia de nuestra ciudad. Mucho se declamo sobre las acciones necesarias para su mantenimiento pero poco se hizo efectivamente. En el año 1980 la propiedad volvió a manos del Municipio cuando aun la casa estaba en condiciones físicas de recuperarse. En el año 1980 se convocó a una comisión del ICOMOS para hacer un trabajo de evaluación técnica histórica y armar el proyecto de recuperación. Me tocó participar en el grupo de trabajo en representación de la Dirección general de Planeamiento de la Municipalidad. La convocatoria se hizo en principio a la dirección de patrimonio histórico de la Provincia de Buenos Aires, aprovechando que la Vice Gobernadora era la Arquitecta Elba Roulet, quien manifestaba su sensibilidad por las cuestiones históricas patrimoniales. De hecho había convocado para hacerse cargo de la Dirección de Ordenamiento Urbano de la Provincia a la Arquitecta Iris Bracco, catedrática de La Sorbona y su amiga personal, quien había accedido a organizar la planificación física territorial de la Provincia y a revalorizar el patrimonio histórico olvidado. Esta funcionaria era consciente que uno de los mayores problemas a que se enfrenta toda gestión de protección urbana tiene que ver con que las leyes por lo general son de alcance municipal y carecen de fondos presupuestarios para efectuar verdaderas acciones en el mercado urbano de manera de poder, en forma eficiente, guiar las inversiones públicas e influir como consecuencia en las privadas. Esta dificultad había hecho que en no pocas oportunidades las leyes u ordenanzas con sus restricciones y prácticamente exiguos incentivos pudiera sostenerse, amén de la capacidad bastante relativa del poder municipal ante las presiones de las empresas o vecinos. Con este criterio es que se convocó al Instituto Nacional de Conservación de Sitios Históricos. Hago acá un aparte en la historia, para recordad que era el ICOMOS. Como corolario del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos celebrado en Venecia en 1964 se había elaborado uno de los principales documentos internacionales para la conservación del patrimonio cultural conocido como la Carta de Venecia. Al mismo tiempo en función de esta acción anterior, y propuesto por la UNESCO se creó posteriormente el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) que tiene su sede en París. La Arquitecta Iris Bracco tenía conocimiento directo de este tema y contactos con los representantes locales de esta institución cuyo Comité Argentino había sido fundado el día 21 de mayo de 1973 por un grupo de profesionales integrado por Jorge Gazaneo, Ramón Gutiérrez, Alberto Nicolini, Federico Ortiz, Mabel Scarone, Juan Alberto Schellenberg y Marina Waisman. Sintetizando los pormenores que fueron varios, fue que desembarco en Campana una comitiva del Instituto. Recuerdo que caminamos durante semanas por los pasillos semiderruidos de la casa registrando las medidas y clasificando los materiales en posibilidad de ser recuperados. La impresión más profunda que tengo tenía que ver con la majestuosa escalera de madera con una balaustrada artesanal digna del mejor ebanista. Y los mosaicos calcáreos de los pasillos de la planta superior colocados en diagonal en el típico damero ancestral. De aquel relevamiento y diagnostico se armo un anteproyecto de acciones inminentes que en principio comenzaron con algunos apuntalamientos. Recuerdo haber sufrido varias decepciones en el periplo por la obtención del apoyo financiero para la revalorización de la Casa de los Costa, como se la recuerda en el imaginario local. El presupuesto era objetivamente inalcanzable para el erario municipal. Con el tiempo en gestiones posteriores se trabajo sobre la barranca construyendo los gaviones de piedra que evitaban el lavado del terraplén y de alguna forma daban cierta seguridad e los linderos. Pero lo cierto es que nunca se logro abordar la obra central de recuperación y puesta en valor hasta que finalmente en el 2007 la casa se derrumbo y lentamente paso al olvido, mas allá de que se plantearon innumerables hipótesis de reconstrucción. Esta nota más que ahondar en la nostalgia pretende poner en la mesa de debate la recuperación de la memoria de este espacio emblemático, sobre todo en este momento en el cual corren variados rumores sobre las expectativas planteadas para el terreno. En momentos en que se está poniendo en la mesa de debate la recuperación de la costanera y la incorporación del paseo frente al rio sería una buena medida no excluir de las propuestas al terreno de la Casa de los Costa como parte del objeto proyectual. El barrio inglés, la costanera, el rio, el ferrocarril y la Casa de los Costa son el todo de nuestro origen histórico ineludible si se pretende poner en valor nuestras raíces. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015



Con cierta nostalgia

Por Arq. Jorge Bader

