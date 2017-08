Desorientado y sin saber qué hacer, perdido en medio de aquel bosque, al borde de la desesperación, lejos del grupo con el que había salido, agotado, sucio y cortado por la vegetación, se sentó en el suelo con la cabeza entre sus manos, y se puso a pensar qué fue lo que había pasado. Recordaba la charla dada por los guías antes de salir, pero estaba tan ansioso por salir a recorrer el bosque que no prestó mucha atención. Muchas veces había hecho excursiones solo por otros bosques, y nunca le había pasado nada. Ahora recordaba todo aquello y no le parecía tan buena idea la de separarse del grupo, ya que se avecinaba la noche. Cuando pudo poner su mente en claro, empezó a recordar lo que sabía de orientación y navegación terrestre, algo que había aprendido hace muchos años, y empezó a buscar rasgos en el bosque que delataran alguna dirección a seguir, al tiempo que dirigió su mirada al cielo (lo que se podía, a través del denso follaje) y buscó el sol. Dice La Biblia "Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo; llámenlo ahora, mientras está cerca (Isaías 55:6) Cuando juntó todas las piezas, y recordó la dirección en la que estaba el campamento base, empezó a caminar hacia allá, siguiendo las instrucciones que había aprendido de pequeño. "Instruye al niño en el camino correcto. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. (Prov. 22:6) Aunque el follaje se hacía espeso en algunos pasajes de su caminata, no dudaba en seguir derecho hacia dónde su instrucción le decía que debía ir. Fue así como luego de un par de horas de marcha pudo escuchar los gritos de gente que evidentemente lo buscaba. Desde ese día recomienda dos cosas: "prestar atención a quienes saben más que uno", y a "no olvidar aquellas cosas que te pueden salvar en algún momento". La moraleja para nosotros es clara: ¿Cómo podemos transitar por la complejidad de la vida si no hacemos caso al guía? y "lo que aprendemos de la Palabra de Dios hoy, nos podrá ayudar mañana". El salmista lo sabía, por lo que en el extenso Salmo 119 nos muestra su relación con la Palabra de Dios. En el versículo 11 nos da la clave para no extraviarnos, y para que nuestro caminar sea seguro: "atesorar la Palabra de Dios en el corazón". Y ese guardar tiene que ver con la memorización, y la obediencia. Quien tiene la Palabra en su mente siempre podrá sacar provecho de esa instrucción aunque no tenga una Biblia a mano. Entonces, escuchemos atentamente la voz de nuestro Padre, que quiere indicarnos el mejor camino a seguir. Y si nos encontramos desorientados en alguna curva de la vida, recordemos la instrucción recibida y ella nos conducirá de nuevo a la senda correcta. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La Voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Desorientado”

Por Luís Rodas

