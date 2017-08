"He venido para pediros que vengáis aquí seis meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Luego volveré aquí por séptima vez..." Con estas palabras la Santísima Virgen se presentó a los tres pastorcillos de Fátima; Lucía, Jacinta y Francisco el 13 de mayo del 1917. Todos saben que las apariciones tuvieron lugar en los meses que la Virgen había anunciado, es decir desde mayo a octubre, exactamente durante seis meses, ¿pero la séptima aparición? ¿La Virgen había desatendido su promesa? Hagamos un salto de 72 años en el tiempo... Fátima, Portugal, 2 de septiembre de 1989, es mediodía: en la plaza adyacente al gran Santuario un joven italiano de 26 años, Giorgio Bongiovanni, cae en éxtasis bajo la gran encina donde tuvieron lugar las apariciones a Lucía, Jacinta y Francisco en 1917, Giorgio ve salir de un globo luminoso a Myriam, la Madre Celeste que ya se le había aparecido varias veces desde abril de ese mismo año en Italia y le había pedido que fuera a Fátima donde le daría una señal que todo el mundo vería. El joven ve salir del pecho de la Virgen, adornado con una rosa roja, dos rayos luminosos que lo golpean en la palma de sus manos. Por el gran dolor que siente comprende que se trata de los estigmas. Con el pasar de las horas también se lacera el dorso. Así se cumple la promesa que la Virgen hizo en el 1917 a los tres pastorcillos: la séptima aparición se ha cumplido y la vida de Giorgio Bongiovanni cambia para siempre. Fátima 1989: ¿La séptima aparición? Reportaje a Giorgio Bongiovanni "Yo ésto no lo puedo decir con certeza, porque la Virgen jamás me ha revelado que la mía es la séptima aparición, pero deduzco que sea así, porque mi caso es conocido en todo el mundo y yo he insistido en la divulgación del Mensaje de Fátima que es un mensaje de amonestación y de esperanza para a la Humanidad. Mis visiones comienzan en Porto Sant´Elpidio, provincia de Ascoli Piceno, entre Porto San´Elpidio y San´Elpidio a Mare, dos ciudades unidas una con la otra y estas visiones que yo tengo de la Virgen me preparan para una misión, misión de la cual yo no tenía idea absolutamente de qué podía ser, qué es lo que habría tenido que hacer...sobre todo qué habría tenido que recibir...la Virgen me hablaba de una Señal, de una grande Señal, de rezar...pero yo no sabía que se trataba de esta señal...sabía que todo el mundo la vería, así me había dicho la Virgen, pero no me había dicho que todo el mundo vería esta señal en mi cuerpo...-Creo que ya -miles de millones de personas han visto esta señal en mi cuerpo a través de las innumerables transmisiones a nivel mundial en las cuales he participado personalmente"... El 5 de abril, entre otras cosas, le había dicho que era Myriam, nombre hebreo de la madre de Jesús y que había llegado el momento de señalar la cara del Anticristo. En la siguiente aparición del 13 de abril, la Virgen denuncia con palabras claras la manipulación y el ocultamiento de sus mensajes: "Escúchame hijo, escúchame, la mayor parte de las apariciones que yo hago en el mundo con la ayuda de los hijos de la luz han sido manipuladas por la legión de Lucifer, el cual con sus diabólicos medios ha logrado condicionar los instrumentos humanos que yo había elegido para que fueran mi voz. Yo sufro muchísimo porque veo próximo el fin de la humanidad. Jesús está pronto, por amor de los elegidos, para hacer justicia..." En la séptima aparición de Fátima, del 2 de septiembre de 1989, la Santísima Virgen le explica en detalle a Giorgio Bongiovanni los puntos clave de la misión que le está confiando y que se divide en tres puntos principales: La primera parte se concentra en la divulgación del Tercer Secreto de Fátima que la Iglesia Católica, según las disposiciones que había dado la Virgen, hubiera tenido que ser revelado en 1960. La Virgen le confirma que la llamada "versión diplomática" es correcta substancialmente y por lo tanto Giorgio tendría que difundir propiamente ese texto. La segunda parte de la misión tiene que ver en cambio con la revelación de que el cosmos está habitado y que la visita Extraterrestre, implícita en el fenómeno OVNI, es una señal de los últimos tiempos, una señal mesiánica, que junto a otras anticipa la segunda venida de Jesús a la Tierra… Continúa el próximo domingo Para más información escribinos al mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar o por Facebook: LaVoz del Aguila

Aparición de la Virgen en Porto Sant´Elpidio, Italia, 1989

