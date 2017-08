Fue en 1978, cuando un grupo heterogéneo, se unió para desarrollar actividades en favor de la Escuela. Diferentes actividades y edades los diferenciaba, pero en común tenían haber sido sus alumnos y ver como el deterioro desnaturalizaba el escenario que Ellos habían conocido. La única razón que los animaba era el cariño nacido en la niñez y adolescencia, con el deseo que otras generaciones tuvieran similares oportunidades. Así fue como nació la 1º Asociación de Ex Alumnos , un grupo de gente emprendedora que si bien muchos hoy no están , su recuerdo aún persiste. Como era necesario generar fondos, se organizaron bailes y comidas en clubes (ESSO e Independiente) que prestaban sin cargo sus instalaciones. Comercios locales y empresas colaboraban y los integrantes de la Asociación" se divertían trabajando " de mozos, cocineros o lo que fuere. La cosa era conseguir dinero. La celebración del cumpleaños del colegio llegó a juntar casi cuatrocientas personas en una gran cena aniversario en su gimnasio, y en la cual se agasajaba a las diferentes promociones. Una gran parrilla permitía asar un montón de pollos y el salón de química era el "bunker " gastronómico . Los chicos de 4º y 5º año servían las mesas, brindando una ejemplar y alegre ayuda. Al otro día los ex alumnos ordenaban y lavaban la vajilla porque salía mas barato. Al frente del edificio, en el jardín , imponentes cedros que con el tiempo habían crecido desmesuradamente, impedían que la luz natural llegara a las aulas. A la vuelta ( sobre Ameghino ) una profusa plantación generaba una gran oscuridad favoreciendo una suerte de " villa cariño ". Lo grave fue que los nenes de jardín de infantes eran afectados cuando iban a jugar al parque. La Dirección y Docentes pidieron una solución, razón por la cual se realizaron reuniones con el Ministerio de Educación de la Nación (en esa época éramos nacionales) . Las Autoridades enviaron a gente capacitada (arquitectos,etc.) quienes aconsejaron la eliminación del profuso bosque. La tarea no fue fácil, pero se hizo. Un integrante de la Asociación, el recordado Roberto Barbero, consiguió que Phillips donara las luminarias y El , con su empresa (Barbero y Garcia) las instaló sin cargo. Entusiasmados se decidió mejorar la seguridad, haciendo nuevas verjas, que son las que están actualmente. Se consiguió el aporte económico de la comunidad. Empresas, instituciones y voluntarios pagaron el costo de cada sector y el nombre de quien auxiliaba se adjuntó con un cartel al cerco. ¡Cuantos años han pasado y parece que fuera ayer!. La Asociación de Ex Alumnos fue creada por necesidad. Sus integrantes creyeron que podrían colaborar y lo hicieron. No se dedicaron a prometer, simplemente se ocuparon. Es cómodo opinar diciendo que el Estado es responsable de la educación, pero muchas veces hay que ayudarlo. Hoy, que la situación es tan difícil , el recuerdo de agrupaciones como la nombrada adquiere especial significado , siendo su presencia un importante ejemplo digno de imitar . Eduardo G. Russell Integrante de la Primer Comisión de la Asociación de Ex Alumnos de la Escuela Normal Dr. Eduardo Costa.









Escuela Normal; Caminando hacia los 100:

El bosque de la Normal

Por ex docentes y ex alumnos de la Enec

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: