Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La categoría está desarrollando durante este fin de semana su carrera especial en el autódromo capitalino. Televisa la TV Pública desde las 11 hs. DESPERTAR: Finalmente entre tantas idas y venidas no pudo concretar la posibilidad de armar su equipo para estar en el Rally Federal el campanense Pablo Villaverde que había despertado su interes entre allegados, amigos y quienes pensaban verlo manejar un auto de este tipo. MOSTRAR: Lleno de ilusiones se muestra el representante de Zárate que intenta mostrar sus condiciones desde arriba de un chasis del regional a corto plazo cuando su padre se decida prestarle el auto. Por el momento Emiliano está en la dulce espera. RITMO: Aunque los resultados no resultan lo deseado el sigue recorriendo las arterias de nuestra ciudad dos veces por semana trotando y manteniendo su habitual ritmo para poder continuar participando de las competencias que Miguel Parra elige para poder medirse con el resto. Bajó varios kilos y en cualquier momento podemos verlo sentado en una butaca de algún vehículo de competición. KART PLUS: Esta especialidad del karting desarrolla en este fin de semana otra carrera del campeonato con su habitual parque de máquinas en el kartódromo de Zárate donde arrancan desde las 10 hs. PRESIDENTE: Días atrás el señor Omar Di Doménico anunció que renunciaba a su cargo de presidente de la categoría Alma por entender que no estaban dadas las circunstancias para continuar. Ahora el señor Omar Di Doménico anunció que continuará en su cargo de presidente hasta fin de año. Curiosa la actitud! REPRESENTANTE: Desde el año 1983 que en una carrera de la categoría Alma siempre hubo representantes de a ciudad de Campana participando y en la última de Dolores no hubo ninguno siendo de la partida. El tema presupuestario y la falta de sponsor ya se hacen sentir a todos los niveles. PRESENTAR: Los dirigentes del Rally Federal ya presentaron su próxima fecha días atrás a realizarse en la ciudad de Ameghino donde de esta manera en el mes de setiembre continúan con su correspondiente calendario. ARMAR: Todo empezó para probar y ahora Mariano Mazzini se enganchó con el tema y armó su propio karting y se sumará a la categoría Kart Plus donde este fin de semana intentará mostrar sus condiciones con un equipo limitado compuesto por él y dos amigos. TC PISTA: En el autódromo capitalino la categoría telonera del TC está desarrollando otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos. Televisa la TV Pública. ENCUENTRO: El próximo 27 de agosto está previsto la quinta edición del encuentro de motos y autos antiguos en Los Cardales. Como todos los años se desarrollará en la Plaza Mitre de dicha localidad. CONTENTO: Así se muestra Abel Burgos tras su tercer puesto en el TC 1100 de Alma con la motorización de Marcelo Lopez que tiene a su cargo el auto que sumó puntos importantes para el campeonato. Parece que el "narigón" ya tiene en carpeta otros motores para trabajar. FIAT AMIGOS: La monomarca llega al autódromo de La Plata para realizar otra fecha del certámen con su limitado parque de autos durante este fin de semana. DEBUT: Todo el entorno espera el debut oficial de su piloto no se decide y con el auto casi terminado esperan el momento crucial en la categoría GT 900 o en Alma. CONCURRIR: No se sabe el motivo, no se sabe cual fue el inconveniente y no se sabe porque el hombre entrado en años tomó la decisión de no concurrir al museo local hasta nuevo aviso. Algunos apuestan que ahora tiene otras propiedades en el hogar y cambió de rumbo. Los dejó colorados a todos. PRESENCIA: La carrera de regularidad se desarrolló en Zárate y si bien se esperaba la presencia de Silvestre Gallo como piloto y Natalia Caubet como navegante con el Fiat 1500 no se los vio en dicha competencia. Aún nadie tiene en claro que ocurrió porque el auto estaba listo para largar. CHARLAS: En los equipos oficiales del Super TC 2000 ya comienzan a definir las primeras charlas para el año próximo tener los pilotos que se desean en algunos equipos. En Toyota aún hay un silencio muy particular y solo esperan continuar con cuatro autos en pista. PAKO: En el kartódromo de Ciudad Evita la categoría visita este fin de semana con otro parque interesante de máquinas en la búsqueda de realizar otra carrera del campeonato. Desde las 9.30 hs. arranca con su espectáculo. REPUESTOS: Como lo encararon Romero y Bertozzi continúan con su emprendimiento comercial dedicado al mundo de los repuestos originales para motonetas cualquier modelo y también para el karting en Pagola 731 en la vecina ciudad de Zárate. ACUERDO: Luego de llegar a un acuerdo que el equipo con el cual corrió en su momento se suma al Tope Race el Pato Juan Manuel Silva con el mismo equipo que participó en esta categoría. Arranca desde la próxima competencia. ADQUIRIR: Tras varias incursiones a Zárate los empresarios de la construcción aún no llegaron al acuerdo para adquirir las tierras para llevar adelante la obra del autódromo que se pretende realizar anunciado en su momento. El tema es que desde las autoridades municipales esperan que compren dicho campo para darle curso al proyecto presentado. TARJETAS: Ya están a la venta las tarjetas para la cena festejando los ochenta años del Turismo Carretera a realizarse por el Club del Primer Automóvil Argentino. Las mismas se pueden adquirir en Pinturería Sarmiento y en el Museo del Automóvil por la tarde. DECIDIRSE: Si bien Maximiliano Civitarese decidió armar su motor para el Fiat Uno de la categoría Alma en el taller de Mauro Santucho ahora de común acuerdo entre ambos decidieron que Colombo tenga la responsabilidad que dicho motor funcione. Cambia todo cambia! FECHA: Los señores Rivielo y Palau están en plena conversación como representantes del club Villa Dálmine con los dirigentes del Club del Primer Automóvil con la intención de desarrollar un encuentro de autos antiguos con fecha a definir para los próximos meses. PERMITIR: Luego de una charla entre los involucrados en el problema ocurrido en su momento con los dueños del kartódromo de Zárate se permitió que el pibe Mateos Benitez pueda volver a correr en la categoría Kart Plus. CAMBIO: Este regreso de Mateos benitez a la categoría Kart Plus marcó un cambio de equipo lo que a partir de ahora contará con la atención de Mauro Santucho en la planta impulsora. INTENTAR: En nota televisiva Martín Córdoba dejó entrever que este año intentará quedarse con el campeonato en su clase de karting en la categoría Kart Plus donde ya ganó dos carreras y lidera el certámen. Se tiene fe el pibe! VETAR: Todo se preparó en el equipo del Turismo Carretera para que Matías Milla fuera de la partida pero desde la A.C.T.C. lo vetaron al igual que otros pilotos que se quedaron con la intención de ser partícipe de esta tan trascendente competencia. En definitiva no los dejaron correr. INGRESAR: Como todos los meses acaban de ingresar los nuevos modelos de las motos eléctricas al mercado local en la esquina de Alberdi y Rawson donde se pueden ver con todas las bondades que brindan las mismas. Como siempre todo tipo de facilidades de pago que brinda la terminal- TC BONAERENSE: Durante este fin de semana la categoría está desarrollando otra carrera del campeonato en el autódromo de Roque Pérez con todas sus clases. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. FEDERAL: En la provincia de San Luis se está desarrollando la carrera federal de motocross enduro con participantes de todo el país que comenzó en el día de ayer y finaliza hoy por la tarde donde están participando los campanenses Garrido los dos chicos hermanos representando a la provincia de Buenos Aires. Qué tal?! DUDAS: La idea en el taller de Juan Sbarra era armar un auto para la Clase Tres de Alma pero aún no terminan de redondear el proyecto ante las dudas que se muestran a la hora de ir a competir ante la falta de autos. CONFIRMAR: Cuando en setiembre la categoría MX Bs As de motocross venga a correr al circuito "Al límite" en Zárate el representante local German Henze confirmó que con su equipo estará en esta competencia volviendo a la categoría mencionada. Esto será un agregado también al equipo de su amigo Diego Lacognata. TURISMO PISTA: Nueva presentación de la categoría en este fin de semana con su interesante parque de máquinas en el autódromo Rosendo Hernandez de San Luis en la búsqueda de otra fecha del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa "Carburando". TERMINAR: El último domingo el Super TC 2000 pasó por el Autódromo de Oberá en Misiones donde el campanenses Matías Milla con el Toyota oficial terminó en el puesto vigésimo segundo. ALQUILAR: En el taller de la calle de La torre en Zárate está guardado para alquilar el Falcon para el TC Pista Mouras listo para correr que tiene para alquilar Bruno Aleotti con atención en pista. TC 2000: Hasta la provincia puntana llegó la categoría este fin de semana para encarar otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa "Carburando". SERA CIERTO? Que entre el dueño del kartódromo y el motorista no se hablan y ni se saludan cuando se cruzan desde hace algunos meses.

