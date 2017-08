La Auténtica Defensa. Edición del martes, 08/ago/2017 Justicia por Iván:

”Busco justicia para que a ninguna madre le falte su hijo por una pelea estúpida”







La mamá de Iván Sarza, el joven asesinado en el barrio San Felipe, encabezó este lunes una marcha para pedir justicia por el crimen de su hijo. Familiares y amigos de Iván Sarza, el joven asesinado hace diez días durante una pelea en el barrio San Felipe, realizaron una marcha hasta el Palacio Municipal pidiendo justicia. La columna se concentró en la explanada del Municipio pasadas las 11 horas y los familiares reclamaron ser recibidos por el intendente Sebastián Abella. "Estamos para pedir justicia por mi hijo y que esto no quede impune", afirmó Yanina Medina, la mamá del joven asesinado, en diálogo con La Auténtica Defensa. "Yo pensaba que nunca me iba a pasar algo así y estoy acá como una madre más. Solamente busco justicia para que no pase un Iván más y que a ninguna madre le falte su hijo por una pelea estúpida", expresó. La mujer contó que está atravesando un momento "muy difícil" y que se encuentra bajo tratamiento profesional ya que le cuesta dormir. "Debo seguir fuerte porque tengo cinco hijas mujeres, (entre ellas) una nena de 3 años. Mi hijo desde donde esté me da fuerzas porque no me quiere ver así", dijo. Iván Mariano Zarza (18 años) falleció el viernes 30 de julio producto de una puñalada en el pecho, en lo que se cree se trató de una disputa barrial. Por el hecho hay dos detenidos: Antonio García, de 59 años, y su hijastro Arturo Alegre (23), detenido con posterioridad. "Son culpables. Los dos son culpables", aseguró Medina.

FAMILIARES Y VECINOS DE IVÁN MARIANO SARZA, AYER, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL. POR EL HECHO HAY DOS DETENIDOS: UN JOVEN DE 23 AÑOS Y SU PADRASTRO.





VECINOS Y FAMILIARES ACOMPAÑARON A LA MADRE DEL JOVEN ASESINADO.

#Dato vecinos de Campana piden Justicia por Ivan frente al Palacio Municipal pic.twitter.com/6ncIV9Yz2b — Daniel Trila (@dantrila) 7 de agosto de 2017

