Las cinco incorporaciones más Renso Pérez y Juan Celaya adelantaron ayer el inicio de la pretemporada de Villa Dálmine. En una mañana templada, distante de las jornadas de frío que suelen caracterizar las pretemporadas de mitad de año, siete jugadores comenzaron ayer a darle vida al nuevo Villa Dálmine que se prepara para afrontar el campeonato 2017/18 del Nacional B. Fue la primera jornada de este flamante ciclo. Y con un grupo reducido de futbolistas que estuvo integrado por las cinco incorporaciones ya confirmadas (el arquero Martín Perafán; los defensores Nicolás Cherro y Leandro Sapetti; y los volantes Gonzalo Papa y Federico Jourdan) y también por los retornados Juan Gabriel Celaya y Renso Pérez, quienes regresaron de sus préstamos con Arsenal de Sarandí. Esos siete jugadores, que habían culminado la competencia hacia finales de junio, pusieron en marcha la pretemporada Violeta. El jueves, en tanto, se sumarían el arquero Sebastián Blazquez, el volante Federico Recalde y el delantero Pablo Burzio. Y el lunes 14 se agregará el resto de los jugadores que continuarán en el club y, de concretarse, también las nuevas incorporaciones que puedan llegar en los próximos días. Ayer, los siete futbolistas que se presentaron en Mitre y Puccini realizaron, en primera instancia, evaluaciones y chequeos físicos con el profesor José "Pepi" Soto en la nueva sala de kinesiología. Y luego, saltaron al campo de juego para llevar adelante pasadas de fondo y desarrollar ejercicios con pelota bajo las órdenes del PF Mario Arévalo. Todo fue seguido por el entrenador Felipe De la Riva, el kinesiólogo Leonardo Irazusta e integrantes de la Subcomisión de Fútbol. "Estos jugadores habían terminado antes que nosotros y queríamos que ya se vayan poniendo en forma. Estoy muy conforme con estos jugadores que llegaron y agradecido del esfuerzo que está haciendo la dirigencia dentro de sus posibilidades", señaló el entrenador uruguayo. "Estamos rearmándonos de a poco, dando pasos cortitos, pero seguros. Falta mucho por delante, pero estamos conformes", agregó. En cuanto a los puestos a cubrir en lo inmediato, De la Riva apuntó principalmente a los delanteros: "Por el momento sólo contamos con Pablo Burzio, que tiene contrato con el club y se va a sumar el jueves a los entrenamientos. La pérdida de Pastel (NdR: por Ezequiel Cérica) fue una lástima para nosotros, así que tenemos que buscar uno o dos centrodelanteros". A su vez, también señaló la necesidad de "buscar un volante por izquierda" para ir completando lo que sería una alineación titular que empieza a asomar: "Hay varias cosas todavía por cumplir respecto a la conformación del plantel, pero preferimos ir de a poco. No es fácil desde lo económico. Villa Dálmine corre muy de atrás en la categoría, entonces no es fácil tener a los jugadores ya. Debemos tener un poco de paciencia e ir haciendo las cosas bien. Pero estoy seguro que las estamos haciendo bien y que vamos a tener un buen año, con un equipo muy competitivo para la categoría", afirmó De la Riva.

LOS FUTBOLISTAS TRABAJARON BAJO LAS ÓRDENES DE LOS PF JOSÉ "PEPI" SOTO Y MARIO ARÉVALO.





RENSO PÉREZ Y GONZALO PAPA, DURANTE UNO DE LOS EJERCICIOS CON PELOTA.





LOS SIETE QUE EMPEZARON AYER: RENSO PÉREZ, GONZALO PAPA, LEANDRO SAPETTI, FEDERICO JOURDAN, JUAN CELAYA, MARTÍN PERAFAN Y NICOLÁS CHERRO. LOS NUEVOS, SEGÚN FELIPE El entrenador de Villa Dálmine se refirió individualmente a cada uno de los refuerzos que ya fueron confirmados para la próxima temporada: -Sobre Martín Perafan: "Es un arquero de muy buena talla que dirigí en Douglas Haig y el cual me brinda mucha tranquilidad". -Sobre Nicolás Cherro: "Es un chico que tiene pasado en el Nacional B, que ha jugado en Francia (NdR: en Metz). Es un central importante, con gol y ojalá se le dé también acá". -Sobre Leandro Sapetti: "Es un marcador de punta izquierdo, que conoce la categoría y tiene proyección. Sus últimos clubes fueron Instituto y Temperley" -Sobre Gonzalo Papa: "Es un volante central uruguayo del que tenemos buenas referencias y que viene de Arsenal de Sarandí, donde fue compañero de Renso Pérez y Juan Celaya". -Sobre Federico Jourdan (foto inferior): "Viene de jugar el Federal A con Sportivo Las Parejas. Es un volante por afuera, que tiene mucha llegada y que nos puede dar mucho en los últimos 30 metros".

#Pretemporada | Ejercicios con pelota para "aflojar" luego de los trabajos físicos dispuestos por el PF Mario Arévalo. pic.twitter.com/AnJdX16UF5 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de agosto de 2017 El cierre de la primera jornada es con trabajos de elongacion bajo las órdenes de Pepi Soto. pic.twitter.com/ZZaUoSImJl — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de agosto de 2017 #Pretemporada | La primera jornada también incluye ejercicios físicos de intensidad con pelota. pic.twitter.com/GHTMjOGPwM — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de agosto de 2017 Antes de iniciar los trabajos, los jugadores realizaron evaluaciones y chequeos físicos. pic.twitter.com/1aqnHpQv0l — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de agosto de 2017 #FútbolProfesional | Los siete refuerzos adelantaron el inicio de la pretemporada y ya trabajan bajo las órdenes de los PF Arévalo y Soto. pic.twitter.com/iLBVNkhLDi — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de agosto de 2017

