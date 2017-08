La Auténtica Defensa. Edición del martes, 08/ago/2017 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Tierra 12 - Energía de Martes 08/08/2017 - Trecena del Enlazador

Alejandra Dip











Alejandra Dip

La tierra, energía de movimiento, viajes y mudanzas. Poner orden para poder evolucionar.sincronicidad. Kin tierra 12. Portal cósmico. Tono 12, es el país, la ciudad, el barrio, nuestro entorno. Día para poner orden en nuestra casa en nuestro lugar, en la sociedad. Orden político. Movimientos de grupos que quieren poder avanzar y no estancarse. Integración y equilibrio necesario para vivir en el momento presente. Energía dinámica. Día para seguir el camino que nos conduce a nuestras metas sin quedarnos atrapados a acontecimientos o mentalidades que nos retrasan. Queremos evolucionar, nada de dar pasos para atrás. Lo que no produce adelantos ya no nos corresponde, hay que sacarlo de nuestras vidas. Energía de recambio multiplicada x 13. Este sello representa a nuestro planeta y nos activa la conciencia para que podamos despertar y lograr nuestra sanación. Energía que nos ayuda a definir situaciones y a llevarlas a lo concreto. Hermosa jornada para poner orden en todo, absolutamente en todo, sacando lo viejo y dando paso a lo nuevo que se acerca y se hace presente. Contacto con la tierra, el verde y el aire libre es una preciosa opción para aprovechar esta energía. Hoy la tierra puede sacudirse, el movimiento puede ser real, ordenémosnos y sigamos viaje! ¡Buen martes movidito, de orden y limpieza para todos y para el pais también! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/82J4t1mfMr — alejandra dip (@turcadip) 8 de agosto de 2017

