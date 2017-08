La Auténtica Defensa. Edición del martes, 08/ago/2017 Romano:

”Con la boleta de Macri y Roses vienen más tarifazos y más ajuste para los vecinos”











RUBÉN ROMANO, PRIMER PRECANDIDATO A CONCEJAL DEL FRENTE UNIDAD CIUDADANA.

El primer candidato de Unidad Ciudadana brindó una entrevista en la que expresó los objetivos de su fuerza política en la elección Primaria del 13 de agosto. Criticó el plan económico del gobierno, el rol de Cambiemos en el Concejo Deliberante, el fuerte aumento del gas y las más de 500 intimaciones de deudas superiores a los 20.000 pesos que envió ABSA los últimos días. Durante la tarde de ayer, tras entregar volantes con sus propuestas y conversar con vecinos del Barrio Dallera, el precandidato a concejal de Unidada Ciudada, Rubén Romano, se refirió a su postulación y analizó el escenario político local. -Tras dedicar toda su vida a su profesión de médico, ha sido sin duda la mayor novedad en las candidaturas. ¿Qué lo decidió a involucrarse de lleno en la política? -La política no es algo nuevo para mí, nací y me crié en una familia muy politizada, he tenido siempre una posición tomada a lo largo de mi vida y ha sido acompañar los gobiernos inclusivos de las mayorías populares. Por eso me identifiqué con Alfonsín en el retorno de la democracia y abracé a Néstor Kirchner en el renacer de la Argentina pos estallido de fines de 2001. Llevo siempre presente la experiencia de los años ´90, viví muy de cerca el sufrimiento de la gente, tanto en mi trabajo en el hospital como en mi barrio y también en mi profesión: muchos colegas se fundieron, imagínate que cerraron tres clínicas en esos años. Esa conciencia es la que hoy me puso en este lugar de responsabilidad, que significa mi candidatura. Hoy esas políticas están destrozando otra vez a Argentina y no voy a quedarme de brazos cruzados. Asumo este compromiso en defensa de mis vecinos, de mi familia, y también en defensa propia, por qué no. -¿Cómo va a lograr articular la profesión y la política, siendo dos funciones que requieren mucha dedicación? -Ya reduje mi trabajo en la medicina, dejé las guardias, me jubilé del hospital y hago sólo unas horas de consultorio. Voy a dedicarme de lleno a defender los derechos de la gente, impulsar proyectos que promuevan el trabajo, la educación, la salud, y el futuro de las nuevas generaciones. -¿Qué se juega Campana en estas elecciones? -El gobierno pretende confundir a la gente otra vez, y ganar las elecciones con obras o promesas de obras. Ese es un engaño porque las obras ya se prometieron en 2015 y se tienen que realizar. Lo que los vecinos tienen que decidir es si quieren concejales promotores de aumentos de tasas, ajuste, que nieguen la problemática del trabajo o si quieren un Concejo Deliberante abierto, participativo, promotor del desarrollo y representativo de los problemas de la gente. Tanto Roses, como varios que lo acompañan aprobaron los aumentos de tasas y el ajuste presupuestario en salud, educación y desarrollo humano, que este año se redujo en términos porcentuales. -Y a nivel nacional, ¿qué es lo más importante que se pone en juego? -En primer lugar, es la oportunidad de poner un freno a la política económica del gobierno, porque cada vez son más los vecinos que no llegan a fin de mes, los que están perdiendo trabajo, los que no pueden sostener sus comercios, los que no pueden planificar sus vidas porque se las han desorganizado completamente. Además, impedir que se avance con iniciativas que se quieren llevar puestas más derechos, como la reforma laboral y la jubilatoria. Pedirle al gobierno que piense en la gente parece una utopía: en la provincia están llegando facturas de gas exorbitantes, llamativamente en nuestra ciudad van a llegar después de las elecciones. Sin embargo, la gobernadora no tuvo empacho en mandar más de 500 telegramas intimando al pago de facturas de agua por más de 20 mil pesos. A esto tenemos que ponerle freno entre todos, y se empieza por expresar nuestra voz en cada voto. Con la boleta de Macri y Roses vienen más tarifazos y más ajuste para los vecinos. -Parece que hay dos relatos de la realidad, totalmente encontrados. Por un lado el gobierno anunciando crecimiento y por otro lado Unidad Ciudadana planteando que el país está muy mal, ¿cómo hacen los vecinos para discernir la realidad entre los dos discursos? -El termómetro de la realidad lo tiene la gente. Ellos saben mejor que nadie lo que está pasando, el que mandaba los chicos a escuela privada y si no lo mandó a la pública, lo está pensando. El que ahorraba un poquito cada mes, y hoy no llega al 20. El que pensaba ascender y hacer carrera en el trabajo y hoy prende una vela a San Cayetano para que no lo despidan. Lo que vive cada uno, su familia, sus vecinos, su entorno, ésa es la realidad. Por eso nosotros convocamos a que cada uno se pregunte cómo estaba antes y cómo está ahora. Porque hubo un gobierno que demostró que se podía vivir mejor, y esa experiencia reciente es la esperanza de volver a tener el futuro que nos merecemos. -¿Por qué Unidad Ciudadana? ¿Por qué Romano y su lista 2? -La lista de Unidad Ciudadana es la de los jóvenes, los profesionales, los trabajadores, los universitarios, los barrios, los comerciantes, los jubilados... Las próximas elecciones son muy importantes para el futuro de todos nosotros, porque vamos a decidir si el Gobierno sigue con medidas injustas e insensibles o si le hacemos un llamado de atención y le decimos que así no vamos bien. La lista que encabezo representa a todos los sectores de la sociedad y eso posibilita ponerle voz a todos aquellos que están sufriendo. LAD: También popularizaron el hashtag #LaListaDeCristina… R.R: Seguro, en Campana, Roses es Macri y nosotros somos Cristina.

