La Auténtica Defensa. Edición del martes, 08/ago/2017 ”La política debe delinear las estrategias para mejorar la seguridad”







Así lo aseguraron desde Vamos Campana en Unidad Ciudadana. Proponen presentar "un plan municipal de seguridad ciudadana" con participación de "todos los sectores". Desde Vamos Campana en Unidad Ciudadana, cuya lista de precandidatos a concejales es encabezada por Alejo Sarna, explicaron que "van a presentar un proyecto de seguridad integral en el Honorable Concejo Deliberante" en el cual "todos los sectores de la sociedad participen en la construcción y aplicación". "Es necesario llevar adelante un "plan municipal de seguridad ciudadana", remarcaron. En este sentido sostuvieron que "el aumento de la inversión en patrullas, cámaras y efectivos no generó que baje el delito porque no hay políticas integrales de seguridad, con fuerte control político y ciudadano". "Necesitamos un plan municipal que genere mecanismos territoriales que permitan la participacion ciudadana en la construcción segmentada territorialmente", añadieron. "Cada barrio tiene su particularidad para abordar la problemática", aseguraron. Por su parte, hicieron énfasis en que "la política no puede desentenderse de la seguridad". "El vecino, el Comisario y el Secretario de Prevención Ciudadana, integrantes del HCD y el Poder Judicial deben trabajar juntos contra el delito. La política debe delinear las estrategias para mejorar la seguridad", concluyeron

LA LISTA DE VAMOS CAMPANA EN UC ES ENCABEZADA POR ALEJO SARNA.



