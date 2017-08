La Auténtica Defensa. Edición del martes, 08/ago/2017 Pablo García: “SMATA va a seguir creciendo en la región y tiene que tener su voz en el HCD”







El candidato a concejal del Partido Justicialista y delegado gremial en Toyota dice que la expectativa que su empresa y Honda incrementen su producción. Hoy SMATA reúne a unos 6.000 afiliados entre ambas ciudades. "La actividad –comenta García- gremial es un entrenamiento intensivo para llegar a la política. En la fábrica tenés un muestrario de toda la ciudad y permanentemente sabés qué es lo que le preocupa a la gente. Sin temor a equivocarme, puedo decir que el vecino de Campana que tiene trabajo está preocupado por 4 temas: no perder su trabajo, la inseguridad, la salud y la calidad de la educación pública". García es la cara gremial de la lista del PJ de Campana y ocupa el tercer lugar de la lista que lidera Raúl "Ruli" Galarza, seguido por Marisa Chirino en segundo. "Un axioma –continúa el gremialista- del justicialismo es que el sindicalismo es su columna vertebral. SMATA va a seguir creciendo en la región y tiene que tener su voz en el HCD de Campana". En ese sentido, García detalló: "Entre ambas ciudades hoy SMATA reúne a unos 6000 afiliados, y la cuenta va a seguir creciendo. Primero, porque somos un gremio transparente y no se desafilia nadie; y segundo porque tanto Toyota como Honda tienen planeado aumentar su producción. Entonces, desde el HCD queremos traccionar la concreción de un centro de capacitación de alta tecnología para los trabajadores de SMATA y para aquellos que aspiran a serlo. Tenemos todo, pero aún no logramos sensibilizar al ejecutivo local para que se sume facilitando el espacio. Otra necesidad en línea con el crecimiento de la futura demanda de mano de obra y capacitada, es velar porque esa mano de obra sea mayormente local, como lo dicta una ordenanza específica y por lo visto nadie está supervisando que se cumpla". Según García, otro tema estratégico ligado al crecimiento de las terminales automotrices es el acceso a la vivienda del trabajador. "Hoy en Zárate –explica- se está levantando un nuevo barrio de 500 viviendas destinado a trabajadores de Toyota. Campana tiene que tener el suyo y vamos a traccionar políticamente para que así sea. El rol del concejal no es sólo redactar y proponer ordenanzas. También, y principalmente, tiene que ser un operador político, ser la voz de la gente en los pasillos del poder. Un poder que en Campana tuvo 2 años con mayoría automática en el HCD, y con el 70% de un presupuesto de $1600 millones en manos de funcionarios que no son de la ciudad y no tienen en claro ciertas prioridades. La nueva ordenanza Fiscal e Impositiva es un ejemplo de que no paran de bajar recetas y no se les cae una idea a medida de la ciudad. Ahora se dan cuenta que están ahogando al comercio y a las PyME. Esa ordenanza fue un error garrafal y lo estamos sufriendo todos".

Pablo García y “Ruli" Galarza, tercer y primer lugar de la lista de candidatos del Justicialismo campanense.



